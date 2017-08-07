Сейчас на сайте
2593
объявлений
  • Продам 3-комнатную квартиру за 16 000 000 тенге
  • Продам Атамекен, зем. участок за 30 000 000 тенге
  • Меняю Сайын, дом за 5 700 000 тенге
  • Продам 1-комнатную квартиру за 9 500 000 тенге
  • Продам 2-комнатную квартиру за 9 500 000 тенге
  • Продам 3-комнатную квартиру за 14 000 000 тенге
  • Продам 1-комнатную квартиру за 13 800 000 тенге
 

«Лада» в формате .pdf
 
Понедельник, 07 Августа
+36...+37
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 333.36 KZT
  • €1 = 396 KZT
  • 1 RUB = 5.52 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085
  • site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
 

ЛАДА.kz » Происшествия

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 09:30

Просмотров: 2593

В 15 микрорайоне Актау утонул 40-летний мужчина

Происшествие случилось 6 августа в 16:00. Об этом сообщили на станции скорой и неотложной медицинской помощи Актау.

Фото автора
Звонок в диспетчерскую поступил в 16:22.

- Пострадавший был без сознания. Медики провели реанимационные мероприятия, но мужчина скончался. Врачи констатировали смерть от утопления, - рассказали на станции скорой помощи.

Мужчина, по сообщению медиков, проживал в Пятигорске.


Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.
 


Новости по теме:

Комментарии ( 5 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии
  • сортируем комментарии:
  • лучшие |
  • По дате: возрастание | По дате на убывание
 
 Не поддерживаю Поддерживаю
Лесник (Посетители) Сегодня, 12:29
Инфаркт, видимо.. Соболезную родным.
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +6
  • Джулия
  • Сергей Владимиров
  • Лесник
  • Mona
  • АДАЙ
  • Ирон
 Сергеевна (Посетители) Сегодня, 12:18
Вчера невольно стали свидетелем этой гибели((( соболезнуем родным......утонувший человек с другом были в гидрокастюмах. У нас есть отличное местечко для подводной рыбалки и многие приходят туда именно за этим....

Что касается чистоты пляжа, у нас в 15ом начиная с розовых скал и по всему побережью ходит оранжевый патруль, который каждый день выносит мешки мусора! Лично были свидетелями!

Это все культура людей!!! Вот например вчера рядом отдыхала компания молодых спортивных ребят! Ребята очень надеюсь, что вы это читаете! Такое хорошее впечатление изначально было, спортивные все, кроме одного) и казалось очень культурные, но мы купались, когда это славная компания ушла оставив после себя бутылки и мусор!!! Я в шоке! Неужели нельзя было забрать свой же мусор???!

Вот пока люди не начнут уважать себя, окружающий мир! грязь, антикультура, хамство, тупые разборки будут продолжаться. Правительство Правительством, но начинать нужно с себя, как ни крути!
 
 Не поддерживаю Поддерживаю
Lika (Посетители) Сегодня, 12:02
Цитата: Нелли Ершова
Ни один чиновник не поднял пятую точку и не проконтролировали городскую зону отдыха! Обращались в гор. акимат, пришли посмотрели и дали положительный ответ- всё соответствует! На каком основании, можно только догадываться!!!

Да, с таким подходом к делу по этому вопросу в акимате, могу с уверенностью сказать, что это не последняя смерть.

У победителя много друзей, и лишь у побежденного они настоящие.

© Никколо Макиавелли
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +2
  • Lika
  • Лесник
 шаман (Посетители) Сегодня, 11:37
можно перефразировать известное изречение - увидеть Актау и умереть unsmile

Лучше бить в бубен, чем получать в него!
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +8
  • 362
  • Xoxma80
  • Lika
  • Сергей Владимиров
  • Лесник
  • АДАЙ
  • Ну Ну
  • тишка
 Нелли Ершова (Посетители) Сегодня, 11:13
В черте города, нет оборудованного пляжа ! На такой большой город, отвели кусочек для отдыха горожан на территории кафе "Алина", которая захватила львиную долю с этого кусочка, заложив всё плиткой, установив уродливую сцену и продавая спиртные напитки! Горожане приходят позагорать, искупаться, отдохнуть, но здесь звучит душераздирающая -громкая музыка, пьяные молодчики, горы пакетов с отходами, банок, бутылок, так как на территории нет мусорных баков! Вот поэтому горожане и купаются где почище, да тише!!! Ни один чиновник не поднял пятую точку и не проконтролировали городскую зону отдыха! Обращались в гор. акимат, пришли посмотрели и дали положительный ответ- всё соответствует! На каком основании, можно только догадываться!!!
 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление


Блог редакции
Все записи
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 

Новые объявления
сайта «ВесьАктау»

Услуги

Вакансии в Актау

Квартиры в Актау

Легковые автомобили
2002-2017 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.
Адрес: г.Актау, 8 мкр., зд. 39А (бывш. зд. КВЦ. Вход с обратной стороны). Почтовый адрес: 130000, г.Актау, а/я 115. Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04, бесплатные объявления - 50-02-02, отдел цветной рекламы добавочный 106, отдел черно-белой рекламы добавочный 107.
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика