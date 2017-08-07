В 15 микрорайоне Актау утонул 40-летний мужчина

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Звонок в диспетчерскую поступил в 16:22.



- Пострадавший был без сознания. Медики провели реанимационные мероприятия, но мужчина скончался. Врачи констатировали смерть от утопления, - рассказали на станции скорой помощи.



Мужчина, по сообщению медиков, проживал в Пятигорске.