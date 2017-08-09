При пожаре в 153 доме 3 микрорайона Актау пострадал один человек

Пострадавшая хозяйка квартиры, как рассказали на станции скорой помощи, получила ожог 15% тела. У женщины обожжены руки и ноги.
Сотрудники службы пожаротушения пообещали предоставить подробную информацию позже.
|
Среда, 09 Августа
+34...+33
Температура воды
в море онлайн
| Курсы валют
в банках Актау
|
Комментарии ( 0 )
Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.
|
Новые объявления
|
Услуги
|
Вакансии в Актау
|
Квартиры в Актау
|
Легковые автомобили
Компании с сайта va.kz
Платные объявления с сайта va.kz