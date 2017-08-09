При пожаре в 153 доме 3 микрорайона Актау пострадал один человек

Пожар в квартире на первом этаже 153 дома в 3 микрорайоне Актау произошел сегодня, 9 августа, примерно в 13:00.Пострадавшая хозяйка квартиры, как рассказали на станции скорой помощи, получила ожог 15% тела. У женщины обожжены руки и ноги.Сотрудники службы пожаротушения пообещали предоставить подробную информацию позже.