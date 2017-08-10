Житель Актау остался жив после падения со скалы

- Бригада скорой помощи диагностировала у мужчины 1979 года рождения ушиб мягких тканей в области поясницы. Он был нетрезв, - сообщили в МОБ.
Пострадавший находится под наблюдением врачей в приемном покое МОБ.
|
Четверг, 10 Августа
+33...+31
Температура воды
в море онлайн
| Курсы валют
в банках Актау
|
Комментарии ( 0 )
Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.
|
Новые объявления
|
Услуги
|
Вакансии в Актау
|
Квартиры в Актау
|
Легковые автомобили
Компании с сайта va.kz
Платные объявления с сайта va.kz