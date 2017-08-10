Житель Актау остался жив после падения со скалы

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Инцидент произошел 10 августа примерно в 04:00 на побережье 4 А микрорайона. Вызов на пульт диспетчера станции скорой помощи Актау поступил от очевидца. Звонивший сообщил, что со скалы упал мужчина. Пострадавший находился без сознания.



- Бригада скорой помощи диагностировала у мужчины 1979 года рождения ушиб мягких тканей в области поясницы. Он был нетрезв, - сообщили в МОБ.



Пострадавший находится под наблюдением врачей в приемном покое МОБ.





