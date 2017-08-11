ДВД Мангистау: В отношении водителя Toyota Hilux составлен административный протокол

Нарушение водителями транспортных средств установленных правил обеспечения безопасности дорожного движения, повлекшее причинение вреда здоровью людей, повреждение транспортных средств или иного имущества.

1. Нарушение водителями транспортных средств установленных правил обеспечения безопасности дорожного движения, повлекшее повреждение транспортных средств, грузов, дорог, дорожных и других сооружений или иного имущества, причинившее материальный ущерб, - влечет штраф в размере 10 месячных расчетных показателей или лишение права управления транспортным средством на срок девять месяцев.

2. То же действие, повлекшее причинение потерпевшему легкого вреда здоровью, - влечет штраф в размере пятнадцати месячных расчетных показателей и лишение права управления транспортным средством на срок один год.

3. Действия, предусмотренные частями первой и второй настоящей статьи, совершенные лицом, не имеющим права управления транспортными средствами, - влекут штраф в размере 20 месячных расчетных показателей.



