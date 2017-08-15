В 12 микрорайоне Актау произошел пожар

На место ЧП выехали сотрудники пожарной части. В общей сложности в ликвидации пожара были задействованы четыре единицы техники и 14 человек личного состава.
Площадь горения составила примерно пять квадратных метров. Пострадавших нет.
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