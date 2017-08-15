В 12 микрорайоне Актау произошел пожар

Сигнал о происшествии в пожарную службу поступил в 16:42. По адресу 12-34 произошло возгорание паласа на балконе, расположенном на седьмом этаже.На место ЧП выехали сотрудники пожарной части. В общей сложности в ликвидации пожара были задействованы четыре единицы техники и 14 человек личного состава.Площадь горения составила примерно пять квадратных метров. Пострадавших нет.