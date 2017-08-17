Жителя Жанаозена арестовали на пять суток за оскорбление матери

Противоправные действия в сфере семейно-бытовых отношений



1. Нецензурная брань, оскорбительное приставание, унижение, повреждение предметов домашнего обихода и другие действия, выражающие неуважение к лицам, состоящим с правонарушителем в семейно-бытовых отношениях, нарушающие их спокойствие, совершенные в индивидуальном жилом доме, квартире или ином жилище, если эти действия не содержат признаков уголовно наказуемого деяния, - влекут предупреждение либо административный арест на срок до трех суток.

2. Действия, предусмотренные частью первой настоящей статьи, совершенные повторно в течение года после наложения административного взыскания, - влекут административный арест на срок до десяти суток.

3. Действия, предусмотренные частью второй настоящей статьи, совершенные лицами, к которым административный арест в соответствии с частью второй статьи 50 настоящего Кодекса не применяется, - влекут штраф в размере пяти месячных расчетных показателей.

Примечание. Под семейно-бытовыми отношениями для целей настоящего Кодекса понимаются отношения между супругами, бывшими супругами, лицами, проживающими или проживавшими совместно, близкими родственниками, лицами, имеющими общего ребенка (детей).

Суд установил, что обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, устроил дома скандал.- Сын оскорблял мать и выражался в ее адрес нецензурной бранью. Пресечь действия скандалиста смог только наряд полиции, - говорится в сообщении пресс-службы специализированного административного суда Жанаозена.Суд признал Т. виновным по статье 73 КоАП РК (Противоправные действия в сфере семейно-бытовых отношений) и приговорил к аресту сроком на пять суток. Постановление суда не вступило в законную силу.