«Лада» в формате .pdf
 
Пятница, 18 Августа
+29...+28
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 332.68 KZT
  • €1 = 389.4 KZT
  • 1 RUB = 5.6 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085
  • site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
 

ЛАДА.kz » Происшествия

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 10:27

Просмотров: 906

В ДТП на трассе Актау-Жанаозен пострадали четыре человека

Пострадавших госпитализировали в Мангистаускую областную больницу (МОБ). Об этом сообщили в Центре медицины катастроф Мангистауской области (ЦМК).

Кадр видео
Авария, как сообщили в ЦМК, произошла 17 августа в 14:17 в районе впадины Карагие. На трассе столкнулись автомобили «ЗИЛ» и Skoda Octavia.

В результате ДТП травмы получили четыре человека.

- Двое пострадавших 1999 и 1991 годов рождения доставлены в травматологическое отделение МОБ с ушибами различной степени тяжести. Еще один мужчина 1973 года рождения в тяжелом состоянии с черепно-мозговой травмой и открытой раной головы госпитализирован в реанимационное отделение МОБ. Вчера вечером еще один пострадавший мужчина 1967 года рождения лично обратился за помощью в больницу. По предварительным данным, это водитель грузовика, - рассказали в ЦМК Мангистауской области.

Внимание! Видео не рекомендуется к просмотру впечатлительным людям, детям и беременным женщинам.


 Показать / Скрыть текст


Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.
 



Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии
  • сортируем комментарии:
  • лучшие |
  • По дате: возрастание | По дате на убывание
 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление


Блог редакции
Все записи
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 

Новые объявления
сайта «ВесьАктау»

Услуги

Вакансии в Актау

Квартиры в Актау

Легковые автомобили
2002-2017 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.
Адрес: г.Актау, 8 мкр., зд. 39А (бывш. зд. КВЦ. Вход с обратной стороны). Почтовый адрес: 130000, г.Актау, а/я 115. Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04, бесплатные объявления - 50-02-02, отдел цветной рекламы добавочный 106, отдел черно-белой рекламы добавочный 107.
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика