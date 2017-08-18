В ДТП на трассе Актау-Жанаозен пострадали четыре человека



Видео очевидцев

Авария, как сообщили в ЦМК, произошла 17 августа в 14:17 в районе впадины Карагие. На трассе столкнулись автомобили «ЗИЛ» и Skoda Octavia.В результате ДТП травмы получили четыре человека.- Двое пострадавших 1999 и 1991 годов рождения доставлены в травматологическое отделение МОБ с ушибами различной степени тяжести. Еще один мужчина 1973 года рождения в тяжелом состоянии с черепно-мозговой травмой и открытой раной головы госпитализирован в реанимационное отделение МОБ. Вчера вечером еще один пострадавший мужчина 1967 года рождения лично обратился за помощью в больницу. По предварительным данным, это водитель грузовика, - рассказали в ЦМК Мангистауской области.