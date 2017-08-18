В ДТП на трассе Актау-Жанаозен пострадали четыре человека

В результате ДТП травмы получили четыре человека.
- Двое пострадавших 1999 и 1991 годов рождения доставлены в травматологическое отделение МОБ с ушибами различной степени тяжести. Еще один мужчина 1973 года рождения в тяжелом состоянии с черепно-мозговой травмой и открытой раной головы госпитализирован в реанимационное отделение МОБ. Вчера вечером еще один пострадавший мужчина 1967 года рождения лично обратился за помощью в больницу. По предварительным данным, это водитель грузовика, - рассказали в ЦМК Мангистауской области.
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