В отношении совершившего ДТП в Мунайлинском районе водителя самосвала составлен административный протокол
Водителю самосвала, допустившему столкновение с водовозом, грозит штраф или лишение прав. Об этом сообщили в пресс-службе ДВД Мангистауской области.
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Протокол, как сообщили в пресс-службе ДВД Мангистау, составлен по статье 610 КоАП РК (Нарушение водителями транспортных средств установленных правил обеспечения безопасности дорожного движения, повлекшее причинение вреда здоровью людей, повреждение транспортных средств или иного имущества).
- Материал будет передан в суд, - сообщили в пресс-службе ДВД.
Напомним, авария произошла 17 августа в 10:25 у села Атамекен. При столкновении самосвала и водовоза пострадал 21-летний мужчина. Его госпитализировали в Мангистаускую областную больницу (МОБ) с подозрением на закрытую черепно-мозговую травму.
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