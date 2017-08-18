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ЛАДА.kz » Происшествия

Тимур Ниталиев

Опубликовано: Сегодня, 14:44

Просмотров: 294

К трем годам условного заключения приговорили двоих жителей Актау за вооруженное ограбление

Подсудимых обвинили в совершении преступления, предусмотренного пунктами 1,3,4 части 2 статьи 192 УК РК (Разбойное нападение, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с применением оружия и незаконным проникновением в жилое помещение). В числе потерпевших - трое жителей Мангистау. Об этом сообщила пресс-служба актауского городского суда.

иллюстративное фото с сайта telegraf.in.ua
Обвиняемые, как установил суд, проникли в дом к одному из потерпевших. И, применив насилие и угрожая незаконно приобретенным огнестрельным оружием, потребовали деньги.

- Подсудимые, прикрывая свои лица медицинскими масками, проникли в дом с целью хищения чужого имущества. Подсудимые завладели несколькими сотовыми телефонами и денежными средствами потерпевшего М. в размере 60 000 тенге. У потерпевшего Г. похитили сотовый телефон и 85 000 тенге, также похитили сотовый телефон у потерпевшего Е., затем скрылись с места происшествия, - сообщили в пресс-службе суда.

Подсудимых Р. и А. приговорили к трем годам лишения свободы.

- В соответствии со статьей 63 УК РК назначен условный срок. Мера пресечения «арест» в отношении обвиняемых отменена, граждане освобождены в зале суда, - сообщили в пресс-службе суда.

Приговор не вступил в законную силу.

Статья 192 УК РК:
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Статья 63 УК РК:
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Комментарии ( 2 )

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Куратор (Посетители) Сегодня, 15:39
Это беспредел, ребятки. По червонцу лагерей как минимум должно быть. Еще одна гримаса нашей с вами "независимости".
Обвиняемые, как установил суд, проникли в дом к одному из потерпевших. И, применив насилие и угрожая незаконно приобретенным огнестрельным оружием, потребовали деньги.

Подсудимые, прикрывая свои лица медицинскими масками, проникли в дом с целью хищения чужого имущества. Подсудимые завладели несколькими сотовыми телефонами и денежными средствами потерпевшего М. в размере 60 000 тенге. У потерпевшего Г. похитили сотовый телефон и 85 000 тенге, также похитили сотовый телефон у потерпевшего Е., затем скрылись с места происшествия, - сообщили в пресс-службе суда.

Юристы есть на сайте? Годики посчитать можете?
 
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шевченко (Посетители) Сегодня, 15:36
Судья УК недочитал. Ст.63 п. 6 гласит "Условное осуждение не применяется...при осуждении лица за...преступление, совершенное в составе преступной группы..."
"Судью на мыло", разбойников на свободу!

Водку перед баней нельзя, а в баню после водки можно!!
 
 

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