К трем годам условного заключения приговорили двоих жителей Актау за вооруженное ограбление

Разбой

1. Разбой, то есть нападение с целью хищения чужого имущества, соединенное с насилием, опасным для жизни или здоровья лица, подвергшегося нападению, или с угрозой непосредственного применения такого насилия, - наказывается лишением свободы на срок от трех до семи лет с конфискацией имущества.

2. Разбой, совершенный:

1) группой лиц по предварительному сговору;

2) неоднократно;

3) с незаконным проникновением в жилое, служебное, производственное помещение либо хранилище;

4) с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия;

5) с причинением тяжкого вреда здоровью, -

наказывается лишением свободы на срок от пяти до десяти лет с конфискацией имущества.

3. Разбой, совершенный:

1) с причинением тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего;

2) с целью хищения имущества в крупном размере, -

наказывается лишением свободы на срок от семи до двенадцати лет с конфискацией имущества.

4. Деяния, предусмотренные частями первой, второй или третьей настоящей статьи, если они совершены:

1) преступной группой;

2) в особо крупном размере, -

наказываются лишением свободы на срок от десяти до пятнадцати лет с конфискацией имущества.

Условное осуждение

1. Если, назначив наказание в виде лишения свободы, суд придет к выводу о возможности исправления осужденного без отбывания наказания, он постановляет считать назначенное наказание условным.

2. При применении условного осуждения суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенного преступления, личность виновного, в том числе смягчающие и отягчающие ответственность и наказание обстоятельства.

3. При назначении условного осуждения суд устанавливает по правилам части второй статьи 44 настоящего Кодекса пробационный контроль на весь назначенный срок лишения свободы, а несовершеннолетним на срок от шести месяцев до одного года.

Применение условного осуждения несовершеннолетним возможно и при повторном совершении преступления небольшой или средней тяжести в период пробационного контроля при условном осуждении.

4. При условном осуждении могут быть назначены дополнительные виды ограничений и наказаний, кроме конфискации имущества.

5. При условном осуждении несовершеннолетнему могут быть назначены принудительные меры воспитательного воздействия.

6. Условное осуждение не применяется к лицам при рецидиве преступлений, опасном рецидиве преступлений, при осуждении лица за особо тяжкое преступление, коррупционное преступление, террористическое преступление, экстремистское преступление, преступление, совершенное в составе преступной группы, преступление против половой неприкосновенности несовершеннолетних. Указанное ограничение не распространяется на несовершеннолетних, совершивших преступление против половой неприкосновенности несовершеннолетнего лица в возрасте от четырнадцати до восемнадцати лет.

Обвиняемые, как установил суд, проникли в дом к одному из потерпевших. И, применив насилие и угрожая незаконно приобретенным огнестрельным оружием, потребовали деньги.- Подсудимые, прикрывая свои лица медицинскими масками, проникли в дом с целью хищения чужого имущества. Подсудимые завладели несколькими сотовыми телефонами и денежными средствами потерпевшего М. в размере 60 000 тенге. У потерпевшего Г. похитили сотовый телефон и 85 000 тенге, также похитили сотовый телефон у потерпевшего Е., затем скрылись с места происшествия, - сообщили в пресс-службе суда.Подсудимых Р. и А. приговорили к трем годам лишения свободы.- В соответствии со статьей 63 УК РК назначен условный срок. Мера пресечения «арест» в отношении обвиняемых отменена, граждане освобождены в зале суда, - сообщили в пресс-службе суда.Приговор не вступил в законную силу.