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ЛАДА.kz » Происшествия

Светлана Антонова

Опубликовано: Сегодня, 14:30

Просмотров: 96

Жители 11 микрорайона Актау рассказали о задержании вооруженного мужчины

Со слов очевидцев, полицейские преследовали вооруженного мужчину от средней школы №10 до 15 дома. В ДВД Мангистауской области данную информацию пока не комментируют.

Фото очевидцев
По словам жителей 11 микрорайона, 19 августа примерно в 13:00 часов возле 15 дома в 11 микрорайоне был задержан вооруженный мужчина.

Жители 11 микрорайона Актау рассказали о задержании вооруженного мужчины


- Мы видели, как от школы №10 бежал мужчина с обрезом в руках. Его задержали сотрудники полиции, - рассказывают очевидцы.

Жители 11 микрорайона Актау рассказали о задержании вооруженного мужчины


На месте происшествия работают полицейские. Дополнительная информация будет предоставлена позже.

Жители 11 микрорайона Актау рассказали о задержании вооруженного мужчины


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Комментарии ( 2 )

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Лесник (Посетители) Сегодня, 14:36
Мужчина с бородой? moroz
 
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Швейк (Посетители) Сегодня, 14:33
Да еклмн, это какое-то пси-оружие врубили что-ли? Сначала Франция, потом Финляндия, потом в России в Сургуте. И вот теперь у нас. stena
 
 

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