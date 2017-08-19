Жители 11 микрорайона Актау рассказали о задержании вооруженного мужчины

По словам жителей 11 микрорайона, 19 августа примерно в 13:00 часов возле 15 дома в 11 микрорайоне был задержан вооруженный мужчина.- Мы видели, как от школы №10 бежал мужчина с обрезом в руках. Его задержали сотрудники полиции, - рассказывают очевидцы.На месте происшествия работают полицейские. Дополнительная информация будет предоставлена позже.