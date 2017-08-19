Жители 11 микрорайона Актау рассказали о задержании вооруженного мужчины

- Мы видели, как от школы №10 бежал мужчина с обрезом в руках. Его задержали сотрудники полиции, - рассказывают очевидцы.
На месте происшествия работают полицейские. Дополнительная информация будет предоставлена позже.
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Комментарии ( 2 )
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