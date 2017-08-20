К 10 годам приговорили жителя Актау за убийство знакомого

Иллюстративное фото

По материалам дела, между подсудимым Андреем Савченко и Валерием Руденко произошла ссора. Во время словесной перепалки Валерий ударил рукой по лицу Андрея. Тот взял со стола кухонный нож и нанес им Валерию несколько ударов в грудь и живот. После чего Андрей вышел на балкон и уснул.



На главном судебном разбирательстве Андрей Савченко полностью признал свою вину и раскаялся в содеянном. Он рассказал, что в тот день пришел к своим знакомым Валерию и Раисе отмечать 50-летний юбилей.



Свидетель Раиса на судебном заседании рассказала, что в ходе распития спиртного между мужчинами произошел словесный конфликт, который начал Валерий. Он повышенным тоном стал оскорблять Андрея. На ее просьбы, прекратить конфликт, мужчины не реагировали. Ссора переросла в драку. Увидев это, она оделась и ушла из квартиры. В подъезде она встретила своего сына, с которым вернулась в квартиру. Зайдя на кухню, они увидели, что на полу возле стола лежал ее муж. Она стала спрашивать у него, что случилось. Он ответил, что все нормально, хотя вся грудь и живот были в крови. Ее сын сразу побежал вызывать полицию и Скорую помощь. Когда он вернулся, на балконе обнаружил спящим Андрея и выгнал его из квартиры. От сотрудников полиции она узнала, что Валерий скончался.



Суд признал Андрея Савченко виновным и назначил ему 10 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.



(Имена и фамилии в статье изменены)