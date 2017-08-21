На трассе Актау-Каражанбас из горящего автобуса эвакуировали 45 пассажиров

- Автобус марки Daewoo перевозил сегодня 45 человек из Актау на месторождение. Водитель во время возгорания действовал согласно правилам: остановился, эвакуировал рабочих и пытался своими силами потушить огонь, использовав два огнетушителя. Так как самому возгорание ликвидировать не удалось, вызвал спасателей. Из Шетпе пожарные прибыли на место через час. Дополнительно из города выехал резервный автобус и людей благополучно доставили до месторождения. Срыва в работе не произошло, - рассказал Айдарбек Нсамбаев.
Напомним, возгорание автобуса произошло сегодня, 21 августа, в 10:15. Пожар ликвидирован в 12:11, автобус сгорел полностью. Пострадавших нет, сообщили в дежурной части департамента по чрезвычайным ситуациям (ДЧС) по Мангистауской области.
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