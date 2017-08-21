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ЛАДА.kz » Происшествия

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 16:38

Просмотров: 1915

На трассе Актау-Каражанбас из горящего автобуса эвакуировали 45 пассажиров

Очаг возгорания находился в моторном отсеке. Об этом рассказал Айдарбек Нсамбаев, начальник транспортного отдела ТОО «Argymak TransService» - компании, занимающейся перевозкой вахтовиков.

Фото очевидцев
Возгорание, по словам Айдарбека Нсамбаева, произошло в 94 километрах от Актау.

- Автобус марки Daewoo перевозил сегодня 45 человек из Актау на месторождение. Водитель во время возгорания действовал согласно правилам: остановился, эвакуировал рабочих и пытался своими силами потушить огонь, использовав два огнетушителя. Так как самому возгорание ликвидировать не удалось, вызвал спасателей. Из Шетпе пожарные прибыли на место через час. Дополнительно из города выехал резервный автобус и людей благополучно доставили до месторождения. Срыва в работе не произошло, - рассказал Айдарбек Нсамбаев.

Напомним, возгорание автобуса произошло сегодня, 21 августа, в 10:15. Пожар ликвидирован в 12:11, автобус сгорел полностью. Пострадавших нет, сообщили в дежурной части департамента по чрезвычайным ситуациям (ДЧС) по Мангистауской области.





Видео очевидцев


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