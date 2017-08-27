В Актау ищут свидетелей ДТП с перевернувшимся автомобилем

- В отношении водителя Toyota Camry составлен протокол по статье 610 части 2 КоАП РК. Материалы дела будут переданы в специализированный административный суд, - пояснили в пресс-службе ДВД Мангистауской области.

Схема ДТП

- На перекрестке со стороны ЦОНа по первой полосе двигалась машина (белого цвета), которая остановилась на светофоре. Я совершала маневр. В этот момент следующий за ней по первой полосе Opel Zafira на высокой скорости резко перестроился на вторую полосу и вылетел на перекресток. Удар пришелся на водительскую дверь. Opel Zafira опрокинулся, - заявила водитель Toyota Camry.

Как отметили в полиции, женщина-водитель 1990 года рожения, управляя Toyota Camry, столкнулась с Opel Zafira под управлением водителя 1997 года рождения. В результате аварии Opel Zafira перевернулся.- Нарушение водителями транспортных средств установленных правил обеспечения безопасности дорожного движения, повлекшее повреждение транспортных средств, повлекшее причинение потерпевшему легкого вреда здоровью.Это влечет штраф в размере 15 МРП (34 035 тенге) и лишение права управления транспортным средством на срок один год.Одна пассажирка из перевернувшегося Opel Zafira, как сообщили в Мангистауской областной больнице, была доставлена в травмпункт. У нее врачи диагностировали закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение головного мозга. Позже, после оказания медицинской помощи, она была отпущена домой.Водитель Toyota Camry просит откликнуться свидетелей дорожного происшествия.По ее словам, она двигалась по второй полосе со стороны ТРК «Актау» и хотела повернуть на Т-образном перекрестке между 12 и 13 микрорайонами на мигающий сигнал светофора в сторону «Тамшалы».