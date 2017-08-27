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ЛАДА.kz » Происшествия

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 14:36

Просмотров: 1249

В Актау ищут свидетелей ДТП с перевернувшимся автомобилем

Авария произошла на Т-образном перекрестке между 12, 13, 16 и 17 микрорайонами около спортивного комплекса «Жас Канат» вечером 19 августа.

Фото очевидца
Как отметили в полиции, женщина-водитель 1990 года рожения, управляя Toyota Camry, столкнулась с Opel Zafira под управлением водителя 1997 года рождения. В результате аварии Opel Zafira перевернулся.

- В отношении водителя Toyota Camry составлен протокол по статье 610 части 2 КоАП РК. Материалы дела будут переданы в специализированный административный суд, - пояснили в пресс-службе ДВД Мангистауской области.


Статья 610 часть 2 КоАП РК - Нарушение водителями транспортных средств установленных правил обеспечения безопасности дорожного движения, повлекшее повреждение транспортных средств, повлекшее причинение потерпевшему легкого вреда здоровью.
Это влечет штраф в размере 15 МРП (34 035 тенге) и лишение права управления транспортным средством на срок один год.

Одна пассажирка из перевернувшегося Opel Zafira, как сообщили в Мангистауской областной больнице, была доставлена в травмпункт. У нее врачи диагностировали закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение головного мозга. Позже, после оказания медицинской помощи, она была отпущена домой.

В Актау ищут свидетелей ДТП с перевернувшимся автомобилем


Водитель Toyota Camry просит откликнуться свидетелей дорожного происшествия.

По ее словам, она двигалась по второй полосе со стороны ТРК «Актау» и хотела повернуть на Т-образном перекрестке между 12 и 13 микрорайонами на мигающий сигнал светофора в сторону «Тамшалы».

В Актау ищут свидетелей ДТП с перевернувшимся автомобилем

Схема ДТП


- На перекрестке со стороны ЦОНа по первой полосе двигалась машина (белого цвета), которая остановилась на светофоре. Я совершала маневр. В этот момент следующий за ней по первой полосе Opel Zafira на высокой скорости резко перестроился на вторую полосу и вылетел на перекресток. Удар пришелся на водительскую дверь. Opel Zafira опрокинулся, - заявила водитель Toyota Camry.


Свидетелей дорожно-транспортного происшествия с записью видеорегистратора просьба позвонить по телефону: +7 702 319 29 90.



Видео водителя Toyota Camry и очевидцев


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Комментарии ( 3 )

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  • mer
 Vlad (Посетители) Сегодня, 16:39
Не надо экономить на видеорегистраторе, много вопросов снимает
 
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  • axel070
  • FBI
 mer (Посетители) Сегодня, 16:28
Засадная и досадная ситуация. Происходит обычно,когда авто выскакивает со второй полосы в первую на мигающий зелёный и жёлтый,а поворачивающий его не видит,и не убедившись начинает манёвр.
 
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Quwanysh Atshybaiuly (Посетители) Сегодня, 14:52
Бейне-жаӡба құрылғылары жоқ па? Ұят қой ...
 
 

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