В Актау ищут свидетелей ДТП с перевернувшимся автомобилем

Статья 610 часть 2 КоАП РК - Нарушение водителями транспортных средств установленных правил обеспечения безопасности дорожного движения, повлекшее повреждение транспортных средств, повлекшее причинение потерпевшему легкого вреда здоровью.
Это влечет штраф в размере 15 МРП (34 035 тенге) и лишение права управления транспортным средством на срок один год.
Одна пассажирка из перевернувшегося Opel Zafira, как сообщили в Мангистауской областной больнице, была доставлена в травмпункт. У нее врачи диагностировали закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение головного мозга. Позже, после оказания медицинской помощи, она была отпущена домой.
Водитель Toyota Camry просит откликнуться свидетелей дорожного происшествия.
По ее словам, она двигалась по второй полосе со стороны ТРК «Актау» и хотела повернуть на Т-образном перекрестке между 12 и 13 микрорайонами на мигающий сигнал светофора в сторону «Тамшалы».
Свидетелей дорожно-транспортного происшествия с записью видеорегистратора просьба позвонить по телефону: +7 702 319 29 90.
Видео водителя Toyota Camry и очевидцев