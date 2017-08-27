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ЛАДА.kz » Происшествия

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 18:36

Просмотров: 1016

Двое жителей Актау получили по 10 лет за посылку с экстази

Об этом рассказал Азат Избасаров, председатель специализированного межрайонного уголовного суда Мангистауской области.

Иллюстративное фото из сети интернет
По материалам дела, двое жителей Актау, 28-летний К. и 31-летний Ш., договорились о совместном сбыте психотропного вещества МДМА (экстази) в особо крупном размере. Для этого К. отправился в Алматы, Ш. перечислил ему на счет 230 тысяч тенге для приобретения психотропных таблеток. К. снял со счета указанную сумму, прибавил еще 85 тысяч тенге и приобрел наркотики у неустановленного лица.

После чего К. упаковал наркотики на место аккумуляторной батареи электронного планшета. Позже он отправил их на имя Ш. через почту. Сам в этот же день прилетел в Актау.

Ш. после получения посылки был задержан сотрудниками полиции. Позже стражи порядка задержали и К., который дал признательные показания.

В суде К. признал вину в предъявленном обвинении. Сказал, что с детства знает Ш. Близко они стали общаться с 2015 года, тогда и стали совместно употреблять наркотики. В 2016 году он три раза отправлял таблетки Ш. из Алматы. Одну таблетку он приобретал по 5 000 тенге, а в Актау реализовывал по 15 тысяч тенге.

Таблетки, как он пояснил в суде, закупались у знакомого. Ему он отправлял деньги через терминал на виртуальный кошелек.

Подсудимый Ш. также признал вину. Сообщил, что употребляет наркотики с 2015 года и приобретал их вместе с К. в Алматы у своих общих знакомых.

Оба подсудимых просили судью учесть признание вины, чистосердечное раскаяние, семейное положение, и назначить мягкую меру наказания.

Судья признал их виновными в совершении преступления, предусмотренного п. 1, 3 части 3 статьи 297 УК РК (Незаконное хранение в целях сбыта психотропных веществ в особо крупном размере группой лиц по предварительному сговору) и назначил им наказание в виде лишения свободы сроком на 10 лет с конфискацией принадлежащего им имущества, с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Материалы дела в отношении неизвестного лица, у которого К. приобрел психотропные вещества, выделено в отдельное производство.


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Комментарии ( 4 )

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  • Mestnyi
  • Сергей Владимиров
 _Китаец_ (Посетители) Сегодня, 20:41
Цитата: Mestnyi
Еще бы чинуш-казнакрадов, как и нарков минимум на такие же сроки сажали,

У нех иммунитет типа. money lol

Китаец не тупой,китаец справедливый.
 
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  • _Китаец_
  • Сергей Владимиров
 Mestnyi (Посетители) Сегодня, 20:39
Еще бы чинуш-казнакрадов, как и нарков минимум на такие же сроки сажали, было бы нам счастье....
 
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motor (Посетители) Сегодня, 20:28
Ату беру керек еди
 
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  • motor
  • Mestnyi
 _Китаец_ (Посетители) Сегодня, 19:50
Поделом наркам отравителям huh мало дали.

Китаец не тупой,китаец справедливый.
 
 

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