В 14 микрорайоне Актау сгорел автомобиль

Автомобиль Volkswagen Golf 1990 года выпуска загорелся у 16 дома в 14 микрорайоне. Происшествие случилось 28 августа около 08:30.- Возгорание ликвидировано в 08:41. На месте работала одна единица техники, - сообщили в службе пожаротушения и аварийно-спасательных работ ДЧС области.Причины возгорания установят дознаватели.