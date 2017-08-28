В 14 микрорайоне Актау сгорел автомобиль

- Возгорание ликвидировано в 08:41. На месте работала одна единица техники, - сообщили в службе пожаротушения и аварийно-спасательных работ ДЧС области.
Причины возгорания установят дознаватели.
Видео очевидца
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