В Актау 10-летний мальчик помог задержать педофила

1. Совершение развратных действий без применения насилия в отношении заведомо малолетней (малолетнего) -

наказывается лишением свободы на срок от пяти до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок от семи до десяти лет.

2. То же деяние, совершенное в отношении малолетней (малолетнего), родителем, педагогом либо иным лицом, на которое законом Республики Казахстан возложены обязанности по ее (его) воспитанию, -

наказывается лишением свободы на срок от семи до двенадцати лет с пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.

3. Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи, совершенные неоднократно, -

наказываются лишением свободы на срок от десяти до пятнадцати лет с пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.

Акжол совсем не считает себя героем. Мальчик говорит, что очень испугался, когда понял, что он единственный, кто может спасти девочку от насильника.- Это случилось 27 августа примерно в 15:30. Я гулял на улице в третьем микрорайоне и увидел, как взрослый мужчина тащит на стройку маленькую девочку. Я сначала не понял, что происходит, но решил проследить за ними. Я включил камеру на своем сотовом телефоне и пошел на стройку. Мужчина затащил девочку на пятый этаж. Уже когда я был совсем близко, я услышал их разговор. Я понял, что этот дяденька хочет изнасиловать ребенка. Сам я испугался вступать с ним в драку. Поэтому я побежал вниз и позвал взрослых. Когда они поднялись, мужчина держал девочку за горло. Увидев взрослых, он убежал, - рассказывает Акжол события того дня.Благодаря Акжолу преступник не успел надругаться над ребенком. Мальчик проводил домой напуганную девочку, которой, как выяснилось позже, всего семь лет, и стал дожидаться полиции, чтобы передать видео и фото преступника правоохранительным органам.Благодаря действиям мальчика полицейским удалось задержать преступника через 15 минут.- Сотрудники полиции оцепили микрорайон и задержали подозреваемого. Им оказался уроженец Актобе 1995 года рождения. В настоящее время он находится в СИЗО, в отношении него ведется досудебное расследование по статье 124 УК РК (Развращение малолетних), - рассказали в ДВД Мангистауской области.Сегодня, 29 августа, Акжола пригласили в ДВД Мангистауской области, где торжественно представили к награде. Мальчику вручили почетные грамоты, ноутбук и отличительный знак за отвагу.