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ЛАДА.kz » Происшествия

Светлана Антонова

Опубликовано: Сегодня, 11:48

Просмотров: 3727

В Актау 10-летний мальчик помог задержать педофила

Десятилетний Акжол Сансызбай, увидев как мужчина ведет на стройку маленькую девочку, снял преступника на видео и позвал взрослых, что помогло предотвратить преступление. Благодаря действиям Акжола полиции удалось задержать преступника по горячим следам. Сегодня, 29 августа, юного героя чествовали в департаменте внутренних дел (ДВД) Мангистауской области.

Фото автора
Акжол совсем не считает себя героем. Мальчик говорит, что очень испугался, когда понял, что он единственный, кто может спасти девочку от насильника.

- Это случилось 27 августа примерно в 15:30. Я гулял на улице в третьем микрорайоне и увидел, как взрослый мужчина тащит на стройку маленькую девочку. Я сначала не понял, что происходит, но решил проследить за ними. Я включил камеру на своем сотовом телефоне и пошел на стройку. Мужчина затащил девочку на пятый этаж. Уже когда я был совсем близко, я услышал их разговор. Я понял, что этот дяденька хочет изнасиловать ребенка. Сам я испугался вступать с ним в драку. Поэтому я побежал вниз и позвал взрослых. Когда они поднялись, мужчина держал девочку за горло. Увидев взрослых, он убежал, - рассказывает Акжол события того дня.

Благодаря Акжолу преступник не успел надругаться над ребенком. Мальчик проводил домой напуганную девочку, которой, как выяснилось позже, всего семь лет, и стал дожидаться полиции, чтобы передать видео и фото преступника правоохранительным органам.

Благодаря действиям мальчика полицейским удалось задержать преступника через 15 минут.

- Сотрудники полиции оцепили микрорайон и задержали подозреваемого. Им оказался уроженец Актобе 1995 года рождения. В настоящее время он находится в СИЗО, в отношении него ведется досудебное расследование по статье 124 УК РК (Развращение малолетних), - рассказали в ДВД Мангистауской области.

Сегодня, 29 августа, Акжола пригласили в ДВД Мангистауской области, где торжественно представили к награде. Мальчику вручили почетные грамоты, ноутбук и отличительный знак за отвагу.



Статья 124 УК РК. Развращение малолетних:

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В Актау 10-летний мальчик помог задержать педофила
В Актау 10-летний мальчик помог задержать педофила
В Актау 10-летний мальчик помог задержать педофила
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Комментарии ( 14 )

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Quwanysh Atshybaiuly (Посетители) Сегодня, 13:52
Ақжол, жасайсың. Болашақ шендi ...
 
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Тина (Посетители) Сегодня, 13:51
Цитата: strana.kz
сколько маленьких детей гуляют без присмотра. девочек...


К сожалению разницы нет,девочки или мальчики, педофилы не брезгают ни теми,ни другими.

Город такой маленький,к тому же еще и "красный", откуда столько не чести то у нас?

Землю крестьянам! Фабрики рабочим! А мне лексус и бусики)
 
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Куратор (Посетители) Сегодня, 13:05
В настоящее время он находится в СИЗО, в отношении него ведется досудебное расследование по статье 124 УК РК (Развращение малолетних), - рассказали в ДВД Мангистауской области.

По моему, тут имеет место попытка изнасилования малолетнего ребенка и попытка убийства. Вряд-ли зверь оставил бы ее в живых.
 
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  • Куратор
  • Kirilka
 Irina Karamushko (Посетители) Сегодня, 12:52
Какой молодчина!!! Большое спасибо родителям за такого замечательного парня!
 
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  • Лесник
  • Куратор
 robinzonaktau (Посетители) Сегодня, 12:48
Молодец паренёк!!! Спасибо родителям!!!
 
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  • Лесник
  • Куратор
 strana.kz (Посетители) Сегодня, 12:44
OpOp,
да это все понятно, что дети могут и должны свободно гулять без страха. но я боюсь что этим шакалам этого не объяснишь. лучше уж перестраховаться и следить за ребенком.
 
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  • Quwanysh Atshybaiuly
 OpOp (Посетители) Сегодня, 12:39
strana.kz,
Цитата: strana.kz
вина родителей!

так по вашему комментарию складывается впечатление, что родители виноваты в том, что детей одних отпускают. это плохо, конечно, когда ребенок совсем малыш. но в данном-то случае девочке семь лет. до совершеннолетия с мамой ходить? беда не в том, что дети без присмотра ходят, а в том, что воспитанием не занимаются. детей на улицу не пускать, школы огородить, без документов туда к своему ребенку попасть не могу, как тюрьма. а дальше что? порядок в головах надо наводить.
 
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  • Лесник
 albatross (Посетители) Сегодня, 12:22
Парень конечно же молодец! Мужчина!
Но почему везде по разному пишут?:
-Мужчина затащил девочку на пятый этаж. Уже когда я был совсем близко, я услышал их разговор. Я понял, что этот дяденька хочет изнасиловать ребенка. Сам я испугался вступать с ним в драку. Поэтому я побежал вниз и позвал взрослых... - рассказывает Акжол события того дня.[/b]

Из другого сайта:- Увидев эту картину, я потихоньку пошел вслед за девочкой, которую знаю и этим мужчиной. Было страшно, но я не мог оставить ее одну с насильником. Поднялся за ними на третий этаж, девочка сильно кричала и плакала, а мужчина требовал от нее замолчать. Это было реально жутко, и когда насильник схватил девочку за горло и стал душить, я бросился на него, - рассказал Акжол Сансызбай.

И всё-же важен результат! МОЛОДЕЦ! applause
 
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  • Ну Ну
 Manka (Посетители) Сегодня, 12:16
Молодец, Акжол, дай бог тебе здоровья.
 
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  • Куратор
 manwyk (Посетители) Сегодня, 12:15
Почему статья такая,а не пожесче,его намерения ясны.

Еще не известно,что хуже,извращенный ум или извращенная чувственность.
 
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