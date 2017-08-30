В Актау утонул военнослужащий

Молодой человек отдыхал на море в компании троих друзей.



- Он прыгнул в воду и пропал из виду. Я сразу же позвонил на пульт 102, - рассказывает знакомый погибшего.



Дежурившие на побережье 4А микрорайона спасатели, как сообщили в ДЧС Мангистауской области, стали искать утонувшего. Застрявшее под камнями тело военнослужащего нашли примерно в трех метрах от берега.

Информация о происшествии на станцию Скорой помощи поступила в 15:03. Прибывшие медики констатировали смерть.

Утонувший, по словам полицейских, 1994 года рождения, проходил службу по контракту в воинской части 6656. Как установлено, он был в звании ефрейтора.



Троих молодых людей, которые отдыхали вместе с погибшим, полицейские отправили на медицинское освидетельствование в наркологию.



Тело утонувшего доставили в морг.