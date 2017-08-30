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ЛАДА.kz » Происшествия

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 17:38

Просмотров: 1853

В Актау утонул военнослужащий

Трагедия произошла на побережье Каспия в 4А микрорайоне Актау сегодня, 30 августа, около 15:00. Тело солдата-контрактника достали из воды спасатели, рассказали очевидцы.

Тело утонувшего молодого военнослужащего
Молодой человек отдыхал на море в компании троих друзей.

- Он прыгнул в воду и пропал из виду. Я сразу же позвонил на пульт 102, - рассказывает знакомый погибшего.

В Актау утонул военнослужащий


Дежурившие на побережье 4А микрорайона спасатели, как сообщили в ДЧС Мангистауской области, стали искать утонувшего. Застрявшее под камнями тело военнослужащего нашли примерно в трех метрах от берега.


В Актау утонул военнослужащий


Информация о происшествии на станцию Скорой помощи поступила в 15:03. Прибывшие медики констатировали смерть.


В Актау утонул военнослужащий


Утонувший, по словам полицейских, 1994 года рождения, проходил службу по контракту в воинской части 6656. Как установлено, он был в звании ефрейтора.

В Актау утонул военнослужащий


Троих молодых людей, которые отдыхали вместе с погибшим, полицейские отправили на медицинское освидетельствование в наркологию.

В Актау утонул военнослужащий


Тело утонувшего доставили в морг.


Фото автора


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Комментарии ( 8 )

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Тихо (Посетители) Сегодня, 19:09
Действительно просто жалко от души,такой молодой и судьба злодейка. Наши камни в них не мало утонуло людей,один удар головой под водой и всё. Люди будьте к себе добрее,не рискуйте по напрасну,риск дело благородное,но только когда банк разыгрываешь и на 16 прёшь против двух тузов.

Цитата: Gurabaz
тонут в основном приезжие

Воистину верно.

Цитата: Лесник
Не морпех часом?

Не не морпех,часть ментовская.

Я всегда знаю,что хочу и,что делаю.
 
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  • Тихо
 Лесник (Посетители) Сегодня, 19:06
Цитата: Тина
Как я поняла, он утонул потому что в камнях застрял когда нырнул

Может, ударился головой при нырянии.
 
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  • Лесник
  • Тихо
 Тина (Посетители) Сегодня, 18:43
Лесник,
Gurabaz,
Как я поняла, он утонул потому что в камнях застрял когда нырнул

Землю крестьянам! Фабрики рабочим! А мне лексус и бусики)
 
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  • Лесник
  • Тихо
 Бендэр (Посетители) Сегодня, 18:33
Цитата: Лесник
Вроде и шторма нет, а все-равно тонут..

Даже деревянные..Сегодня вода + 25*..Два часа купался, не вылазил.... bravo

Цитата: Gurabaz
Как я и говорил тонут в основном приезжие

Как то так!..

Продолжаем дело О.Бендэра,ударим по бюрократам и барыгам..
 
-1
  • Бендэр
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  • Тихо
 Quwanysh Atshybaiuly (Посетители) Сегодня, 18:19
Аты қайырлы болсын. Өлiм айтып келмейдi. Тұуыстарына шыдамдылық ...
 
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  • Лесник
  • Тихо
 Sazan (Посетители) Сегодня, 18:01
Цитата: Лесник
Не морпех часом?

6656- гоблины. Раньше были конвойники
 
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  • tolk
  • Лесник
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 Gurabaz (Посетители) Сегодня, 17:56
Вроде бы и спасатели стоят, и людей много было как могли такой момент упестить, я этого не пойму. Как я и говорил тонут в основном приезжие которые не знают дно моря в 4 мкр. Соболезную родным.

Бойтесь гнева терпеливых
 
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  • Бендэр
  • Тихо
 Лесник (Посетители) Сегодня, 17:48
Утонувший, по словам полицейских, 1994 года рождения, проходил службу по контракту в воинской части 6656. Как установлено, он был в звании ефрейтора.

Не морпех часом? Соболезную родителям..

Вроде и шторма нет, а все-равно тонут..
 
 

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