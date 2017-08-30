Совершивший экстренную посадку в Актау самолет авиакомпании SCAT вылетел в Ереван

- Одной из пассажирок на борту самолета стало плохо. Капитан сразу же принял решение совершить посадку в аэропорту Актау. К моменту посадки состояние пассажирки снова ухудшилось. В аэропорт была вызвана бригада Скорой помощи. После тщательного осмотра врачи разрешили иностранной гражданке продолжить полет, - рассказала Виктория Сторожилова.

Самолет, следовавший рейсом Астана – Ереван, по словам Виктории Сторожиловой, вынужденно сел в аэропорту Актау примерно в 14:00 сегодня, 30 августа.Задержка рейса составила 1 час 40 минут. Со слов Виктории Сторожиловой, никто из пассажиров не возмущался. 86 человек благополучно вылетели из аэропорта Актау.