Совершивший экстренную посадку в Актау самолет авиакомпании SCAT вылетел в Ереван

Задержка рейса составила 1 час 40 минут. Со слов Виктории Сторожиловой, никто из пассажиров не возмущался. 86 человек благополучно вылетели из аэропорта Актау.
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