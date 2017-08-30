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ЛАДА.kz » Происшествия

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 17:48

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Совершивший экстренную посадку в Актау самолет авиакомпании SCAT вылетел в Ереван

Самолет авиакомпании SCAT, совершивший экстренную посадку в аэропорту Актау из-за плохого самочувствия одной из иностранных пассажирок, вылетел в Ереван. Об этом сообщила Виктория Сторожилова, руководитель отдела по связям с общественностью авиакомпании SCAT.

Фото из архива автора
Самолет, следовавший рейсом Астана – Ереван, по словам Виктории Сторожиловой, вынужденно сел в аэропорту Актау примерно в 14:00 сегодня, 30 августа.

- Одной из пассажирок на борту самолета стало плохо. Капитан сразу же принял решение совершить посадку в аэропорту Актау. К моменту посадки состояние пассажирки снова ухудшилось. В аэропорт была вызвана бригада Скорой помощи. После тщательного осмотра врачи разрешили иностранной гражданке продолжить полет, - рассказала Виктория Сторожилова.


Задержка рейса составила 1 час 40 минут. Со слов Виктории Сторожиловой, никто из пассажиров не возмущался. 86 человек благополучно вылетели из аэропорта Актау.


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