На трассе Актау - Форт-Шевченко сгорел автомобиль

Инцидент, по словам очевидца, произошел на 68 километре трассы Актау - Форт-Шевченко около 20:30 сегодня, 30 августа.- Определить марку не удалось, так как машина сгорела полностью. Навстречу нам проехала пожарная машина, - сообщил очевидец.Более подробную информацию о происшествии в ДЧС Мангистауской области пообещали предоставить позже.