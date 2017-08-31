Рисковавший жизнью при тушении пожара в 11 микрорайоне Актау мужчина оказался офицером Военно-морских сил РК

Пожар, по словам офицера, он тушил сначала одеялами, а затем водой. К этому моменту домой подоспела хозяйка квартиры. Вместе с ней и соседями военнослужащий потушил возгорание.
- Был ветер, я не хотел, чтобы пострадали другие квартиры. И не мог просто так стоять и смотреть, как горит чужое имущество, поэтому пришлось не ждать пожарных, а принимать меры по локализации возгорания. Страшно было только после того, как все закончилось. Когда я туда лез, чуть не выпал. Страха не было. У меня была только одна цель - потушить пожар, чтобы никто не пострадал, - рассказал Шахрук Абдуразаков.
Напомним, пожар на балконе квартиры, расположенной на первом этаже дома №6Б в 11 микрорайоне Актау, произошел 29 августа.
Видео Рашида Исмагилова