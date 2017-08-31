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ЛАДА.kz » Происшествия

Станислава Куцай

Опубликовано: Сегодня, 12:11

Просмотров: 513

Рисковавший жизнью при тушении пожара в 11 микрорайоне Актау мужчина оказался офицером Военно-морских сил РК

Шахрук Абдуразаков, 24-летний офицер Военно-морских сил Республики Казахстан, рассказал о своем поступке.

Скриншот видео
Шахрук Абдуразаков живет в 11 микрорайоне, но к своему дому офицер обычно ходит другим путем. На этот раз, по словам военнослужащего, его будто потянуло пройти мимо арки дома №6Б, в котором случился пожар.

- Я шел домой и услышал, что дети кричат: «пожар!». Я попытался зайти в ту квартиру. Но никто не открыл дверь. Стучался в квартиру напротив, но никто не отвечал. Затем зашел к соседям и предупредил о возгорании. Попросил, чтобы они позвонили хозяевам и в пожарную службу. Сам вышел на улицу, чтобы посмотреть, как можно добраться до пожара, чтобы его локализовать. Увидел, что другого варианта нет - только лезть через соседнее окно на этот балкон. И решил, что полезу, - рассказал Шахрук Абдуразаков.


Пожар, по словам офицера, он тушил сначала одеялами, а затем водой. К этому моменту домой подоспела хозяйка квартиры. Вместе с ней и соседями военнослужащий потушил возгорание.

- Был ветер, я не хотел, чтобы пострадали другие квартиры. И не мог просто так стоять и смотреть, как горит чужое имущество, поэтому пришлось не ждать пожарных, а принимать меры по локализации возгорания. Страшно было только после того, как все закончилось. Когда я туда лез, чуть не выпал. Страха не было. У меня была только одна цель - потушить пожар, чтобы никто не пострадал, - рассказал Шахрук Абдуразаков.



Напомним, пожар на балконе квартиры, расположенной на первом этаже дома №6Б в 11 микрорайоне Актау, произошел 29 августа.

Видео Рашида Исмагилова


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Комментарии ( 1 )

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manwyk (Посетители) Сегодня, 12:48
Настоящий офицер.Герой.

Еще не известно,что хуже,извращенный ум или извращенная чувственность.
 
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  • ЁмоЁ
  • Спиридон
 Mestnyi (Посетители) Сегодня, 12:17
Вот такими должны быть настоящие офицеры!
Достоин уважения!
 
 

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