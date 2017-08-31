Рисковавший жизнью при тушении пожара в 11 микрорайоне Актау мужчина оказался офицером Военно-морских сил РК

- Я шел домой и услышал, что дети кричат: «пожар!». Я попытался зайти в ту квартиру. Но никто не открыл дверь. Стучался в квартиру напротив, но никто не отвечал. Затем зашел к соседям и предупредил о возгорании. Попросил, чтобы они позвонили хозяевам и в пожарную службу. Сам вышел на улицу, чтобы посмотреть, как можно добраться до пожара, чтобы его локализовать. Увидел, что другого варианта нет - только лезть через соседнее окно на этот балкон. И решил, что полезу, - рассказал Шахрук Абдуразаков.

Шахрук Абдуразаков живет в 11 микрорайоне, но к своему дому офицер обычно ходит другим путем. На этот раз, по словам военнослужащего, его будто потянуло пройти мимо арки дома №6Б, в котором случился пожар.Пожар, по словам офицера, он тушил сначала одеялами, а затем водой. К этому моменту домой подоспела хозяйка квартиры. Вместе с ней и соседями военнослужащий потушил возгорание.- Был ветер, я не хотел, чтобы пострадали другие квартиры. И не мог просто так стоять и смотреть, как горит чужое имущество, поэтому пришлось не ждать пожарных, а принимать меры по локализации возгорания. Страшно было только после того, как все закончилось. Когда я туда лез, чуть не выпал. Страха не было. У меня была только одна цель - потушить пожар, чтобы никто не пострадал, - рассказал Шахрук Абдуразаков.Напомним, пожар на балконе квартиры, расположенной на первом этаже дома №6Б в 11 микрорайоне Актау, произошел 29 августа.