В Актау ищут родителей найденного в 4 микрорайоне ребенка

- Она стала стучаться ко всем жильцам и спрашивать, чей это ребенок. Не найдя его родных, она привела его ко мне в магазин. Может, кто-то из клиентов и узнает мальчика. Он плакал, мы дали ему попить, дали покушать. Сейчас он успокоился, - сказал хозяин магазина.

Ребенка, по словам Орхана, обнаружила жительница дома №41. Он сидел в подъезде и плакал. Мальчик не разговаривает.На вид мальчику 3-4 года. При себе у ребенка рюкзак, в котором лежат два носка.Орхан обратился в полицию. Стражи порядка доставили ребенка в УВД Актау для установления всех обстоятельств.Тех, кто владеет информацией о ребенке, просим обращаться по телефону 102.