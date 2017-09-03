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ЛАДА.kz » Происшествия

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 15:42

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В Актау ищут родителей найденного в 4 микрорайоне ребенка

Ребенка обнаружили в подъезде дома № 41 в 4 микрорайоне 3 сентября примерно в 14:15. Об этом рассказал хозяин магазина по соседству по имени Орхан.

Потерявшийся мальчик
Ребенка, по словам Орхана, обнаружила жительница дома №41. Он сидел в подъезде и плакал. Мальчик не разговаривает.

В Актау ищут родителей найденного в 4 микрорайоне ребенка


- Она стала стучаться ко всем жильцам и спрашивать, чей это ребенок. Не найдя его родных, она привела его ко мне в магазин. Может, кто-то из клиентов и узнает мальчика. Он плакал, мы дали ему попить, дали покушать. Сейчас он успокоился, - сказал хозяин магазина.


На вид мальчику 3-4 года. При себе у ребенка рюкзак, в котором лежат два носка.

Орхан обратился в полицию. Стражи порядка доставили ребенка в УВД Актау для установления всех обстоятельств.

Тех, кто владеет информацией о ребенке, просим обращаться по телефону 102.

В Актау ищут родителей найденного в 4 микрорайоне ребенка


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Комментарии ( 1 )

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0dyssey (Посетители) Сегодня, 16:20
Искренние пожелания ребенку чтобы нашлись родители!!!
не теряйте близких!!!
 
 

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