Найдены родители потерявшегося в 4 микрорайоне Актау мальчика

Сообщение передано в прокуратуру.
После предоставления всех документов на ребенка, дополнили в УВД, родители смогут забрать свое чадо.
Компании с сайта va.kz
Платные объявления с сайта va.kz
|
Воскресенье, 03 Сентября
+30...+27
Температура воды
в море онлайн
| Курсы валют
в банках Актау
|
Комментарии ( 1 )
Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.
|
Новые объявления
|
Услуги
|
Вакансии в Актау
|
Квартиры в Актау
|
Легковые автомобили