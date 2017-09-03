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ЛАДА.kz » Происшествия

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 18:21

Просмотров: 780

Найдены родители потерявшегося в 4 микрорайоне Актау мальчика

Об этом сообщили в УВД Актау.

Центр адаптации. Фото из архива Lada.kz
Как рассказали в полиции, родители в данный момент направляются в Центр адаптации несовершеннолетних, куда доставили и передали мальчика.

Сообщение передано в прокуратуру.

После предоставления всех документов на ребенка, дополнили в УВД, родители смогут забрать свое чадо.


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Комментарии ( 1 )

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Левий (Посетители) Сегодня, 19:27
Документы на ребёнка? Что то новенькое. Впрочем, выводы делать, конечно рано и бессмысленно, но что то мне подсказывает, что родителям просто на своего ребёнка класть...

Бывает, что и нормальных родителей дети теряются, но такой случай это один из ста!
 
 

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