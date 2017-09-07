Жителя Мангистау приговорили к трём с половиной годам тюрьмы за хранение марихуаны

Незаконное обращение с наркотическими средствами, психотропными веществами, их аналогами, прекурсорами без цели сбыта



1. Немедицинское потребление наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов, прекурсоров в общественных местах -

наказывается штрафом в размере до 100 месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 120 часов, либо арестом на срок до 45 суток.

2. Незаконные изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка без цели сбыта наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов, прекурсоров - наказываются штрафом в размере до 200 месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 180 часов, либо арестом на срок до 60 суток.

3. Незаконные изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка без цели сбыта наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов в крупном размере - наказываются штрафом в размере до 300 месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 240 часов, либо арестом на срок до 75 суток.

4. Незаконные изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка без цели сбыта наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов в особо крупном размере - наказываются лишением свободы на срок от трех до семи лет.

Жителя Мангистау обвинили в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 296 УК РК (Незаконное обращение с наркотическими средствами, психотропными веществами, их аналогами, прекурсорами без цели сбыта).- В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники отделения по борьбе с наркобизнесом Мунайлинского районного отдела внутренних дел в доме подозреваемого Х., расположенного в селе Бірлік, обнаружили 10 кг 308 граммов марихуаны. Суд приговорил Х. к лишению свободы сроком на три года шесть месяцев, - говорится в сообщении пресс-службы суда.