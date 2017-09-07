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ЛАДА.kz » Происшествия

Тимур Ниталиев

Опубликовано: Сегодня, 11:37

Просмотров: 627

Жителя Мангистау приговорили к трём с половиной годам тюрьмы за хранение марихуаны

В доме у мужчины обнаружено 10 кг 308 граммов наркотического вещества. Об этом сообщила пресс-служба Мунайлинского районного суда.

Иллюстрированное фото с сайта tverweek.com
Жителя Мангистау обвинили в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 296 УК РК (Незаконное обращение с наркотическими средствами, психотропными веществами, их аналогами, прекурсорами без цели сбыта).

- В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники отделения по борьбе с наркобизнесом Мунайлинского районного отдела внутренних дел в доме подозреваемого Х., расположенного в селе Бірлік, обнаружили 10 кг 308 граммов марихуаны. Суд приговорил Х. к лишению свободы сроком на три года шесть месяцев, - говорится в сообщении пресс-службы суда.

Статья 296 УК РК:
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Комментарии ( 1 )

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audit (Посетители) Сегодня, 12:55
проишествие: пострадал один человек, а вы будете платить за содержание.
 
 

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