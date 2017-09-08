В Курыке загорелся автомобиль Audi A8

- Пожар ликвидировали через четыре минуты. Пострадавших нет, - сообщил лейтенант гражданской защиты Данияр Елшибаев, инженер отдела чрезвычайных ситуаций Каракиянского района.
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