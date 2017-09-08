В Курыке загорелся автомобиль Audi A8

Инцидент произошел сегодня, 8 сентября, в 08:43 в 1 микрорайоне поселка Курык. По предварительным данным, в автомобиле произошло короткое замыкание электропроводки.- Пожар ликвидировали через четыре минуты. Пострадавших нет, - сообщил лейтенант гражданской защиты Данияр Елшибаев, инженер отдела чрезвычайных ситуаций Каракиянского района.