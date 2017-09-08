В Актау во время акции «Внимание, дети!» сотрудниками полиции выявлено более двух тысяч нарушений правил дорожного движения

Инспекторы местной полицейской службы и административной полиции проверили автобусы, прикрепленные к школам, на наличие лицензий, на право осуществления пассажирских перевозок и соблюдение требований безопасности при организации перевозок школьников.
- В период проведения ОПМ «Внимание, дети!» выявлено 2 581 нарушение правил дорожного движения, в том числе 222 нарушения - правил проезда перекрестков и два нарушения - правил проезда пешеходных переходов. Проведено 45 проверок технического состояния автобусов, осуществляющих перевозки детей. В результате выдано 11 предписаний на устранение выявленных недостатков, привлечено к административной ответственности три должностных лица, - заявили в ведомстве.
На улично-дорожной сети вблизи школ и дошкольных учреждений установлено 30 искусственных дорожных неровностей промышленного изготовления, обозначенных соответствующими дорожными знаками.
Напомним, с начала 2017 года в Актау произошло 12 ДТП с участием детей. Один ребенок скончался и 11 получили различные травмы.