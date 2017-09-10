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ЛАДА.kz » Происшествия

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 18:44

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За содержание наркопритона жительницу Актау осудили на 11 лет

Подсудимая Г. предоставляла свою квартиру наркозависимым для употребления наркотиков, незаконно хранила и сбывала героин в особо крупных размерах. Об этом рассказал Азат Избасаров, председатель Специализированного межрайонного уголовного суда Мангистауской области.

Фото из открытых источников
По материалам дела, Г. «готовила» героин: набирала его в одноразовые шприцы и предоставляла знакомым для употребления у себя в однокомнатной квартире в 3 микрорайоне.

При задержании сотрудниками УБН ДВД Мангистауской области во время обыска квартиры были обнаружены и изъяты три таблетки и 34 пластинки лекарственного средства «Трамадол», бумажный сверток с марихуаной весом 0,63 грамма, полиэтиленовый пакет с героином весом 1,3062 грамма и один шприц с раствором опия весом 0,0046 грамма.

Подсудимая частично признала вину в предъявленных обвинениях. Сказала, что страдает грыжей позвоночника и из-за этого якобы принимала обезболивающее лекарство «Трамадол». По словам Г., таблетки перестали помогать при сильных болях, и тогда она начала употреблять героин.

По словам подсудимой, к ней приходили помогать по дому, а не употреблять наркотики.
Героин, изъятый при обыске квартиры, по словам женщины, она приобрела за 20 тысяч тенге у мужчины по имени Алик на остановке в 1 микрорайоне для личного употребления. При назначении наказания она попросила судью учесть частичное признание вины, чистосердечное раскаяние, состояние здоровья и назначить мягкую меру наказания.

Одна из свидетелей, которую задержали полицейские возле дома Г., сказала, что давно знакома с подсудимой.

Установлено, что Г. уже ранее была судима за совершение убийства.

Суд признал Г. виновной в совершении преступлений, предусмотренных по пункту 2 части 2 статьи 302 УК РК (Неоднократная организация или содержание притонов для потребления наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов и предоставление помещений для тех же целей) и пунктами 2, 3 части 3 статьи 297 УК РК (Незаконные изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта, пересылка либо сбыт, совершенные неоднократно в особо крупном размере).

Ее осудили на 11 лет с конфискацией имущества.


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