За неоднократный грабеж жителя Актау осудили на три с половиной года

Грабеж

1. Грабеж, то есть открытое хищение чужого имущества, - наказывается штрафом в размере до двух тысяч месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо ограничением свободы на срок до четырех лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества или без таковой.

2. Грабеж, совершенный:

1) с применением насилия, не опасного для жизни или здоровья потерпевшего, либо с угрозой применения такого насилия;

2) неоднократно;

3) группой лиц по предварительному сговору;

4) с незаконным проникновением в жилое, служебное, производственное помещение либо хранилище, -

наказывается ограничением свободы на срок от трех до семи лет либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества.

3. Грабеж, совершенный в крупном размере, - наказывается лишением свободы на срок от пяти до десяти лет с конфискацией имущества.

4. Деяния, предусмотренные частями первой, второй или третьей настоящей статьи, если они совершены:

1) преступной группой;

2) в особо крупном размере, - наказываются лишением свободы на срок от семи до двенадцати лет с конфискацией имущества.

Суд установил, что подсудимый ограбил двоих потерпевших в один день.- Применив не опасное для жизни и здоровья насилие, обвиняемый открыто ограбил гражданку Д., украв сумку, сотовый телефон, серьги и деньги. Сумма ущерба составила 87 900 тенге. Происшествие случилось у памятника Кашагану в Актау. Второй случай произошел у дома №24 в 6 микрорайоне Актау. Подсудимый, применив насилие, украл у гражданки А. золотые кольца, серьги и деньги. Сумма ущерба составила 85 400 тенге, - сообщили в пресс-службе суда.Подсудимого признали виновным по пунктам 1,2 части 2 статьи 191 УК РК (Неоднократно совершенный грабеж с применением насилия, не опасного для жизни или здоровья потерпевшего) и приговорили к трём с половиной годам лишения свободы с конфискацией имущества.