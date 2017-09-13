Виновника ночного ДТП в 5 микрорайоне Актау привлекут к административной ответственности

Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии алкогольного, наркотического и (или) токсикоманического опьянения, а равно передача управления транспортным средством лицу, находящемуся в состоянии алкогольного, наркотического и (или) токсикоманического опьянения.

1. Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии алкогольного, наркотического и (или) токсикоманического опьянения, а равно передача управления транспортным средством лицу, находящемуся в состоянии алкогольного, наркотического и (или) токсикоманического опьянения, влекут лишение права управления транспортным средством на срок три года.

2. Действия, предусмотренные частью первой настоящей статьи, повлекшие создание аварийной обстановки, влекут лишение права управления транспортным средством на срок четыре года.

3. Действия, предусмотренные частью первой настоящей статьи, повлекшие причинение потерпевшему вреда здоровью, не имеющие признаков уголовно наказуемого деяния, или повреждение транспортных средств, грузов, дорожных и иных сооружений либо иного имущества, влекут лишение права управления транспортным средством на срок пять лет.

4. Действия, предусмотренные частями первой, второй и третьей настоящей статьи, совершенные повторно в течение года после истечения срока административного взыскания, влекут административный арест на пятнадцать суток и лишение права управления транспортным средством на срок шесть лет.

5. Действия, предусмотренные частью четвертой настоящей статьи, совершенные повторно в течение года после истечения срока административного взыскания, предусмотренного частью четвертой настоящей статьи, влекут административный арест на тридцать суток и лишение права управления транспортными средствами сроком на десять лет.

6. Действия, предусмотренные частями первой, второй и третьей настоящей статьи, совершенные лицами, не имеющими права управления транспортными средствами, влекут административный арест на двадцать суток.

7. Действия, предусмотренные частью шестой настоящей статьи, совершенные повторно в течение года после истечения срока административного взыскания, предусмотренного частью шестой настоящей статьи, влекут административный арест на тридцать суток.

8. Действия, предусмотренные частями шестой и седьмой настоящей статьи, совершенные лицами, к которым административный арест в соответствии с частью второй статьи 50 настоящего Кодекса не применяется, влекут штраф в размере двухсот месячных расчетных показателей.

Водитель автомобиля Mercedes-Benz, как сообщила пресс-служба ведомства, не справился с управлением, в результате чего столкнулся с автомобилем Daewoo Nexia. Водитель Mercedes-Benz был нетрезв.- На Т-образном перекрестке в 5 микрорайоне водитель 1993 года рождения совершил столкновение с автомобилем Daewoo Nexia под управлением мужчины 1983 года рождения. В отношении водителя Mercedes-Benz составлен административный протокол по статье 608 части 3 КоАП РК. Материалы на стадии направления в суд, - сообщает пресс-служба ДВД Мангистау.Напомним, в Актау Mercedes-Benz столкнулся с Daewoo Nexia в ночь на 10 сентября.Статья 608 КоАП РК: