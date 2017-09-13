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ЛАДА.kz » Происшествия

Тимур Ниталиев

Опубликовано: Сегодня, 11:14

Просмотров: 815

Виновника ночного ДТП в 5 микрорайоне Актау привлекут к административной ответственности

В отношении водителя 1993 года рождения, совершившего ДТП в ночь на 10 сентября, составлен административный протокол по части третьей статьи 608 КоАП РК. Об этом сообщила пресс-служба ДВД Мангистауской области.

фото очевидца из архива
Водитель автомобиля Mercedes-Benz, как сообщила пресс-служба ведомства, не справился с управлением, в результате чего столкнулся с автомобилем Daewoo Nexia. Водитель Mercedes-Benz был нетрезв.

- На Т-образном перекрестке в 5 микрорайоне водитель 1993 года рождения совершил столкновение с автомобилем Daewoo Nexia под управлением мужчины 1983 года рождения. В отношении водителя Mercedes-Benz составлен административный протокол по статье 608 части 3 КоАП РК. Материалы на стадии направления в суд, - сообщает пресс-служба ДВД Мангистау.

Напомним, в Актау Mercedes-Benz столкнулся с Daewoo Nexia в ночь на 10 сентября.

Статья 608 КоАП РК:
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Комментарии ( 1 )

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manwyk (Посетители) Сегодня, 13:52
Два раза за короткое время видела в усмерть пьяных за рулём.Правда,один находился вне машины, второй проехал с ревом и странно как то.Блат есть,наверное в жолполе.

Еще не известно,что хуже,извращенный ум или извращенная чувственность.
 
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  • v.i.t.
  • Mishanya1985
  • Это не я
 ScuderiaFerrari (Посетители) Сегодня, 11:28
Так и будут ездить пьяными за рулем пока не будет серьезного наказания для таких водил. Ужесточать надо, а они наоборот штрафы уменьшают в цене. Таких надо лишать ВУ пожизненно, штарф в 1-2 млн и в тюрьму сажать. Из-за того, что у человека севшего за руль нет мозгов могут погибнуть много людей. Примеров масса.
 
 

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