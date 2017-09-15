В Мангистауской области четверых сотрудников колонии ГМ 172/6 взяли под стражу

Сотрудников исправительного учреждения взяли под стражу на два месяца по санкции Актауского городского суда.
- Начальник, два заместителя и начальник оперативного отдела учреждения ГМ-172/6 подозреваются в совершении коррупционного уголовного правонарушения против интересов государственной службы и государственного управления, предусмотренного пунктом 1 части 3 статьи 366 УК РК (Получение взятки). Антикоррупционная служба Мангистауской области проводит досудебное расследование, - сообщили в пресс-службе Актауского городского суда.
Другие подробности в интересах следствия не раскрываются.
Согласно УК РК, в случае доказательства вины, задержанным грозит штраф в размере 70-кратной суммы взятки либо лишение свободы на срок от семи до 12 лет с конфискацией имущества, с пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.Алина ИвановаСтатья 366 УК РК. Получение взятки
1. Получение лицом, уполномоченным на выполнение государственных функций, либо приравненным к нему лицом, или лицом, занимающим ответственную государственную должность, либо должностным лицом, а равно должностным лицом иностранного государства или международной организации лично или через посредника взятки в виде денег, ценных бумаг, иного имущества, права на имущество или выгод имущественного характера для себя или других лиц за действия (бездействие) в пользу взяткодателя или представляемых им лиц, если такие действия (бездействие) входят в служебные полномочия этого лица, либо оно в силу должностного положения может способствовать таким действиям (бездействию), а равно за общее покровительство или попустительство -
наказывается штрафом в размере 50-кратной суммы взятки либо лишением свободы на срок до пяти лет, с конфискацией имущества, с пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.
2. То же деяние, совершенное в значительном размере, а равно получение взятки за незаконные действия (бездействие) -
наказываются штрафом в размере 60-кратной суммы взятки либо лишением свободы на срок от трех до семи лет, с конфискацией имущества, с пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.
3. Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи, если они совершены:
1) путем вымогательства;
2) группой лиц по предварительному сговору;
3) в крупном размере;
4) неоднократно наказываются штрафом в размере 70-кратной суммы взятки либо лишением свободы на срок от семи до 12 лет, с конфискацией имущества, с пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.
4. Деяния, предусмотренные частями первой, второй или третьей настоящей статьи, если они совершены преступной группой, а равно в особо крупном размере, -
наказываются штрафом в размере восьмидесятикратной суммы взятки либо лишением свободы на срок от 10 до 15 лет, с конфискацией имущества, с пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.
Примечание. Не является преступлением в силу малозначительности и преследуется в дисциплинарном или административном порядке получение впервые лицом, указанным в части первой настоящей статьи, имущества, права на имущество или иной имущественной выгоды в качестве подарка при отсутствии предварительной договоренности за ранее совершенные законные действия (бездействие), если стоимость подарка не превышала двух месячных расчетных показателей.