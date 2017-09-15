В Мангистауской области четверых сотрудников колонии ГМ 172/6 взяли под стражу

1. Получение лицом, уполномоченным на выполнение государственных функций, либо приравненным к нему лицом, или лицом, занимающим ответственную государственную должность, либо должностным лицом, а равно должностным лицом иностранного государства или международной организации лично или через посредника взятки в виде денег, ценных бумаг, иного имущества, права на имущество или выгод имущественного характера для себя или других лиц за действия (бездействие) в пользу взяткодателя или представляемых им лиц, если такие действия (бездействие) входят в служебные полномочия этого лица, либо оно в силу должностного положения может способствовать таким действиям (бездействию), а равно за общее покровительство или попустительство -

наказывается штрафом в размере 50-кратной суммы взятки либо лишением свободы на срок до пяти лет, с конфискацией имущества, с пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.



2. То же деяние, совершенное в значительном размере, а равно получение взятки за незаконные действия (бездействие) -

наказываются штрафом в размере 60-кратной суммы взятки либо лишением свободы на срок от трех до семи лет, с конфискацией имущества, с пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.



3. Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи, если они совершены:

1) путем вымогательства;

2) группой лиц по предварительному сговору;

3) в крупном размере;

4) неоднократно наказываются штрафом в размере 70-кратной суммы взятки либо лишением свободы на срок от семи до 12 лет, с конфискацией имущества, с пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.



4. Деяния, предусмотренные частями первой, второй или третьей настоящей статьи, если они совершены преступной группой, а равно в особо крупном размере, -

наказываются штрафом в размере восьмидесятикратной суммы взятки либо лишением свободы на срок от 10 до 15 лет, с конфискацией имущества, с пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.



Примечание. Не является преступлением в силу малозначительности и преследуется в дисциплинарном или административном порядке получение впервые лицом, указанным в части первой настоящей статьи, имущества, права на имущество или иной имущественной выгоды в качестве подарка при отсутствии предварительной договоренности за ранее совершенные законные действия (бездействие), если стоимость подарка не превышала двух месячных расчетных показателей.

Сотрудников исправительного учреждения взяли под стражу на два месяца по санкции Актауского городского суда.- Начальник, два заместителя и начальник оперативного отдела учреждения ГМ-172/6 подозреваются в совершении коррупционного уголовного правонарушения против интересов государственной службы и государственного управления, предусмотренного пунктом 1 части 3 статьи 366 УК РК (Получение взятки). Антикоррупционная служба Мангистауской области проводит досудебное расследование, - сообщили в пресс-службе Актауского городского суда.Другие подробности в интересах следствия не раскрываются.Согласно УК РК, в случае доказательства вины, задержанным грозит штраф в размере 70-кратной суммы взятки либо лишение свободы на срок от семи до 12 лет с конфискацией имущества, с пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.