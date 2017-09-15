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ЛАДА.kz » Происшествия

Опубликовано: Сегодня, 10:13

Просмотров: 1627

В Мангистауской области четверых сотрудников колонии ГМ 172/6 взяли под стражу

Начальника исправительного учреждения, двоих его заместителей и начальника оперативного отдела подозревают в получении взятки путем вымогательства.
Об этом сообщила пресс-служба Актауского городского суда.

Фото из архива Lada.kz
Сотрудников исправительного учреждения взяли под стражу на два месяца по санкции Актауского городского суда.

- Начальник, два заместителя и начальник оперативного отдела учреждения ГМ-172/6 подозреваются в совершении коррупционного уголовного правонарушения против интересов государственной службы и государственного управления, предусмотренного пунктом 1 части 3 статьи 366 УК РК (Получение взятки). Антикоррупционная служба Мангистауской области проводит досудебное расследование, - сообщили в пресс-службе Актауского городского суда.

Другие подробности в интересах следствия не раскрываются.

Согласно УК РК, в случае доказательства вины, задержанным грозит штраф в размере 70-кратной суммы взятки либо лишение свободы на срок от семи до 12 лет с конфискацией имущества, с пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.

Алина Иванова

Статья 366 УК РК. Получение взятки

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Комментарии ( 5 )

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Лесник (Посетители) Сегодня, 12:04
Цитата: Tatyana01
Или гласность у нас запрещена?

Тоталитарный век..
 
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Web (Главные редакторы) Сегодня, 12:03
Tatyana01, добрый день! В статье указан официальный комментарий Актауского городского суда. Подробности мы опубликуем по мере поступления дополнительной информации.
 
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  • Лесник
 Tatyana01 (Посетители) Сегодня, 11:56
А почему не рассказывается для каких целей взятки давали/брали?

Лада,опять к вам просьба... Рассказывайте нам причины, копайтесь в этих событиях, анализируйте, размылшляйте и нам выкладывайте для дальнейших размышлений..

А то, мы так скоро все разучимся мыслить... Факт, событие сказали и следствие... А кто о причинах будет думать? А выводы тоже надо делать....

Или гласность у нас запрещена?
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +1
  • Лесник
 шаман (Посетители) Сегодня, 11:32
задержанным грозит штраф в размере 70-кратной суммы взятки либо лишение свободы на срок от семи до 12 лет с конфискацией имущества
- это смотря какую они взятку дадут?

Лучше бить в бубен, чем получать в него!
 
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  • arelav_74
  • Tatyana01
  • Лесник
 Швейк (Посетители) Сегодня, 10:54
Я вас прошу на отдых к нам,
В тюрьме покой и тишь,
И если даже ходишь там,
Ты все равно сидишь! (с) boyan crazy
 
 

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