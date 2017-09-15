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ЛАДА.kz » Происшествия

Опубликовано: Сегодня, 09:07

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В ДВД Мангистауской области прокомментировали ночной инцидент в 6 микрорайоне

У жителя Актау изъяли учебную гранату. Оружие не применялось, выстрелов не было. Ведется досудебное расследование. Об этом сообщили в пресс-службе ДВД Мангистауской области.

Фото Тимура Ниталиева
Сотрудники криминальной полиции управления внутренних дел (УВД) Актау 15 сентября в 00:50 задержали жителя Актау 1971 года рождения.

- Во время досмотра у него обнаружена и изъята учебная граната. Данный факт зарегистрирован в КУИ УВД Актау и перенесен в единый реестр досудебных расследований по части 3 статьи 287 УК РК (Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение огнестрельного оружия (кроме гладкоствольного охотничьего), боеприпасов, взрывчатых веществ или взрывных устройств). Назначена судебно-баллистическая экспертиза. Во время операции не было никаких выстрелов и оружие не применялось. На данный момент началось досудебное расследование, - сообщили в ДВД Мангистауской области.

Напомним, в ночь на 15 сентября полицейские перекрыли дорогу между 6 и 8 микрорайонами Актау.

Статья 287 УК РК. Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств:

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