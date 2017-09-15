В ДВД Мангистауской области прокомментировали ночной инцидент в 6 микрорайоне

1. Незаконные ношение или сбыт холодного оружия, за исключением, когда ношение холодного оружия связано с охотничьим промыслом, а равно продажа работниками организаций торговли оружия и боевых припасов к нему физическим лицам, организациям, не имеющим соответствующего разрешения, -

наказываются штрафом в размере до 200 месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 180 часов, либо арестом на срок до 60 суток.



2. Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение огнестрельного бесствольного оружия, газового оружия с возможностью стрельбы патронами травматического действия, короткоствольного гладкоствольного оружия, а равно патронов к ним - наказываются штрафом в размере до 2000 месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо ограничением свободы на срок до одного года, либо лишением свободы на тот же срок.



3. Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение огнестрельного оружия (кроме гладкоствольного охотничьего), боеприпасов, взрывчатых веществ или взрывных устройств - наказываются штрафом в размере до 5000 месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо ограничением свободы на срок до пяти лет, либо лишением свободы на тот же срок.



4. Деяния, предусмотренные частью третьей настоящей статьи, совершенные группой лиц по предварительному сговору или неоднократно, -

наказываются лишением свободы на срок от трех до восьми лет.



5. Деяния, предусмотренные частями третьей или четвертой настоящей статьи, совершенные преступной группой, -

наказываются лишением свободы на срок от пяти до десяти лет.



Примечание Лицо, добровольно сдавшее предметы, указанные в настоящей статье, освобождается от уголовной ответственности, если в его действиях не содержится состава иного преступления. Не признается добровольной сдача предметов, указанных в настоящей статье, в случае их изъятия при задержании лица, а также при производстве следственных действий по их обнаружению и изъятию.

Сотрудники криминальной полиции управления внутренних дел (УВД) Актау 15 сентября в 00:50 задержали жителя Актау 1971 года рождения.- Во время досмотра у него обнаружена и изъята учебная граната. Данный факт зарегистрирован в КУИ УВД Актау и перенесен в единый реестр досудебных расследований по части 3 статьи 287 УК РК (Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение огнестрельного оружия (кроме гладкоствольного охотничьего), боеприпасов, взрывчатых веществ или взрывных устройств). Назначена судебно-баллистическая экспертиза. Во время операции не было никаких выстрелов и оружие не применялось. На данный момент началось досудебное расследование, - сообщили в ДВД Мангистауской области.Напомним, в ночь на 15 сентября полицейские перекрыли дорогу между 6 и 8 микрорайонами Актау.