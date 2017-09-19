В ДВД Мангистау прокомментировали ДТП со смертельным исходом на трассе Актау-Баянды

Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими транспортными средствами

1. Нарушение лицом, управляющим автомобилем, троллейбусом, трамваем либо другим механическим транспортным средством, правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности причинение средней тяжести вреда здоровью человека, -

наказывается штрафом в размере до трехсот месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до двухсот сорока часов, либо арестом на срок до семидесяти пяти суток, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до двух лет.

2. То же деяние, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека, -

наказывается штрафом в размере до двух тысяч месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо ограничением свободы на срок до двух лет, либо лишением свободы на тот же срок, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

3. Деяние, предусмотренное частью первой настоящей статьи, повлекшее по неосторожности смерть человека, -

наказывается лишением свободы на срок до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до пяти лет.

4. Деяние, предусмотренное частью первой настоящей статьи, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц, -

наказывается лишением свободы на срок от пяти до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до семи лет.

Столкновение произошло с участием автомобилей марки ЗИЛ-130 и Ravon Nexia 17 сентября. Грузовиком управлял мужчина 1981 года рождения.- Автомобилем Ravon Nexia управлял мужчина 1996 года рождения. В результате ДТП пассажир Ravon Nexia 1995 года рождения скончался, трое остальных пассажиров 1993, 1994 и 1995 годов рождения доставлены в Мангистаускую областную больницу. Двое из них после осмотра были отпущены домой, - рассказали в пресс-службе ведомства.Статья 345 УК РК:Напомним, в Мунайлинском районе произошло ДТП со смертельным исходом 17 сентября.