«Лада» в формате .pdf
 
Вторник, 19 Сентября
+27...+26
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 340.02 KZT
  • €1 = 406.26 KZT
  • 1 RUB = 5.9 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 

ЛАДА.kz » Происшествия

Светлана Антонова

Опубликовано: Сегодня, 16:49

Просмотров: 297

В Каракиянском районе после тушения пожара был обнаружен труп мужчины

Труп мужчины был обнаружен после ликвидации пожара в сарае. Всего с начала месяца по области было зарегистрировано восемь пожаров и 17 случаев горения. Об этом рассказали в пресс-службе пожаротушения и аварийно-спасательных работ ДЧС Мангистауской области.

Иллюстрация из открытых источников
Возгорание сарая во дворе жилого дома, после тушения которого на пепелище был обнаружен труп мужчины, произошло 11 сентября в Каракиянском районе. В помещении сгорели вещи и бытовая техника. О причинах смерти мужчины в ДЧС не сообщили.

В тот же день в Каракиянском районе в одном из гаражей загорелся двигатель в машине марки «Нива- Шевролет». Еще одна машина марки AUDI –100 полностью сгорела на трассе Жетыбай - Жанаозен 16 сентября. На следующий день, 17 сентября, в поселке Кызылтобе во дворе одного из домов полностью сгорел автомобиль ВАЗ-2106. Во всех случаях возгорания техники пострадавших нет.

В Мунайлинском районе 14 сентября загорелись дрова в гараже. Огонь перекинулся на крышу гаража и сарая, расположенного рядом. От огня пострадали постройки на соседнем участке. Пожар распространился на стену и крышу сарая. Среди людей жертв нет.

Еще один пожар произошел возле базара в Жанаозене 17 сентября. Там полностью сгорел киоск для торговли самсой. Пострадавших нет.

Всего, по информации службы пожаротушения и аварийно-спасательных работ ДЧС МО, в период с 11 по 17 сентября пожарные выезжали на вызовы по тревоге 30 раз: из них на пожары – восемь раз, на случаи горения – 17 раз, на аварийно-спасательные работы - пять раз.


Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.
 



Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии
  • сортируем комментарии:
  • лучшие |
  • По дате: возрастание | По дате на убывание
 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление


Блог редакции
Все записи
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 

Новые объявления
сайта «ВесьАктау»

Услуги

Вакансии в Актау

Квартиры в Актау

Легковые автомобили
2002-2017 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.
Адрес: г.Актау, 8 мкр., зд. 39А (бывш. зд. КВЦ. Вход с обратной стороны). Почтовый адрес: 130000, г.Актау, а/я 115. Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04, бесплатные объявления - 50-02-02, отдел цветной рекламы добавочный 106, отдел черно-белой рекламы добавочный 107.
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика