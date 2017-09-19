В Каракиянском районе после тушения пожара был обнаружен труп мужчины

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Возгорание сарая во дворе жилого дома, после тушения которого на пепелище был обнаружен труп мужчины, произошло 11 сентября в Каракиянском районе. В помещении сгорели вещи и бытовая техника. О причинах смерти мужчины в ДЧС не сообщили.



В тот же день в Каракиянском районе в одном из гаражей загорелся двигатель в машине марки «Нива- Шевролет». Еще одна машина марки AUDI –100 полностью сгорела на трассе Жетыбай - Жанаозен 16 сентября. На следующий день, 17 сентября, в поселке Кызылтобе во дворе одного из домов полностью сгорел автомобиль ВАЗ-2106. Во всех случаях возгорания техники пострадавших нет.



В Мунайлинском районе 14 сентября загорелись дрова в гараже. Огонь перекинулся на крышу гаража и сарая, расположенного рядом. От огня пострадали постройки на соседнем участке. Пожар распространился на стену и крышу сарая. Среди людей жертв нет.



Еще один пожар произошел возле базара в Жанаозене 17 сентября. Там полностью сгорел киоск для торговли самсой. Пострадавших нет.



Всего, по информации службы пожаротушения и аварийно-спасательных работ ДЧС МО, в период с 11 по 17 сентября пожарные выезжали на вызовы по тревоге 30 раз: из них на пожары – восемь раз, на случаи горения – 17 раз, на аварийно-спасательные работы - пять раз.