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ЛАДА.kz » Происшествия

Светлана Антонова

Опубликовано: Сегодня, 06:35

Просмотров: 512

В Актау мужчину осудили на полтора года за воровство плюшевых медведей и воздушных шаров

Мужчина проник в магазин игрушек в Актау, чтобы похитить товар на 80 тысяч тенге, - сообщает пресс-служба Мангистауского областного суда. Вора спугнул случайный прохожий.

Иллюстративное фото с сайта Pikabu
Судом установлено, что подсудимый Б. ночью, повредив пластиковую стену павильона игрушек «Праздничное настроение» в 6 микрорайоне, проник внутрь и пытался похитить товар на 80 тысяч тенге. Злоумышленник успел собрать три плюшевых медведя, три конструктора, 300 воздушных шаров и 6 000 тенге. Вынести все это добро из магазина вор не успел. Его заметил и спугнул случайный прохожий. Преступник бросил добычу и сбежал.

На следующий день подсудимый Б. в магазине «Свежая выпечка» похитил у потерпевшего А. сотовый телефон марки «Самсунг Галакси Джи-1» и сбежал с места происшествия.

- В ходе судебного заседания подсудимый признал свою вину и ответил, что не причинил материального вреда первому потерпевшему, а второму потерпевшему возместил нанесенный ущерб и примирился с ним, - рассказали в пресс-службе Мангистауского областного суда.

Приговором суда мужчина был признан виновным по части 3 статьи 24 (Покушением на преступление признаются действия (бездействие), совершенные с прямым умыслом, непосредственно направленные на совершение преступления, если при этом преступление не было доведено до конца по не зависящим от лица обстоятельствам) и пункту 3 части 2 статьи 188 УК РК (Кража, совершенная с незаконным проникновением в жилое, служебное или производственное помещение, хранилище либо транспортное средство). И получил наказание в виде лишения свободы на сроком на один год шесть месяцев условно.


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Комментарии ( 2 )

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mr12 (Посетители) Сегодня, 09:17
- Говорил я ему, говорил: кабаки и бабы доведут до цугундера!

 
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aland-07 (Посетители) Сегодня, 08:48
Ага. Причем случайный прохожий запалил его наверное про тремстам надутым шарам, которые он пытался вынести, но при этом не взлететь. Для этого и медведей к себе прижимал.
 
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 albatross (Посетители) Сегодня, 07:14
Сразу лезит на ум: — Три магнитофона, три кинокамеры заграничных, три портсигара отечественных, куртка замшевая... три...
 ("Иван Васильевич меняет профессию")

Воришка какой-то женственный! Ну что это такое? Три плюшевых медведя!? lol Триста шаров! lol Трём бабам нос крутит что ли? rofl Романтик однако!
 
 

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