В Актау мужчину осудили на полтора года за воровство плюшевых медведей и воздушных шаров

На следующий день подсудимый Б. в магазине «Свежая выпечка» похитил у потерпевшего А. сотовый телефон марки «Самсунг Галакси Джи-1» и сбежал с места происшествия.
- В ходе судебного заседания подсудимый признал свою вину и ответил, что не причинил материального вреда первому потерпевшему, а второму потерпевшему возместил нанесенный ущерб и примирился с ним, - рассказали в пресс-службе Мангистауского областного суда.
Приговором суда мужчина был признан виновным по части 3 статьи 24 (Покушением на преступление признаются действия (бездействие), совершенные с прямым умыслом, непосредственно направленные на совершение преступления, если при этом преступление не было доведено до конца по не зависящим от лица обстоятельствам) и пункту 3 части 2 статьи 188 УК РК (Кража, совершенная с незаконным проникновением в жилое, служебное или производственное помещение, хранилище либо транспортное средство). И получил наказание в виде лишения свободы на сроком на один год шесть месяцев условно.