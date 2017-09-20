В Актау мужчину осудили на полтора года за воровство плюшевых медведей и воздушных шаров

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Судом установлено, что подсудимый Б. ночью, повредив пластиковую стену павильона игрушек «Праздничное настроение» в 6 микрорайоне, проник внутрь и пытался похитить товар на 80 тысяч тенге. Злоумышленник успел собрать три плюшевых медведя, три конструктора, 300 воздушных шаров и 6 000 тенге. Вынести все это добро из магазина вор не успел. Его заметил и спугнул случайный прохожий. Преступник бросил добычу и сбежал.



На следующий день подсудимый Б. в магазине «Свежая выпечка» похитил у потерпевшего А. сотовый телефон марки «Самсунг Галакси Джи-1» и сбежал с места происшествия.



- В ходе судебного заседания подсудимый признал свою вину и ответил, что не причинил материального вреда первому потерпевшему, а второму потерпевшему возместил нанесенный ущерб и примирился с ним, - рассказали в пресс-службе Мангистауского областного суда.



Приговором суда мужчина был признан виновным по части 3 статьи 24 (Покушением на преступление признаются действия (бездействие), совершенные с прямым умыслом, непосредственно направленные на совершение преступления, если при этом преступление не было доведено до конца по не зависящим от лица обстоятельствам) и пункту 3 части 2 статьи 188 УК РК (Кража, совершенная с незаконным проникновением в жилое, служебное или производственное помещение, хранилище либо транспортное средство). И получил наказание в виде лишения свободы на сроком на один год шесть месяцев условно.