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ЛАДА.kz » Происшествия

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 17:47

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В Актау бывший командир войсковой части №25744 получил пять лет ограничения свободы за мошенничество

Военный суд Актауского гарнизона рассмотрел уголовное дело в отношении бывшего командира войсковой части №25744 полковника Сабира Каюмова. Полковник, используя свое служебное положение, совершил хищение чужого имущества в крупном размере. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Фото из архива Lada.kz
В военном суде Актауского гарнизона оглашен приговор по уголовному делу в отношении полковника Сабира Каюмова.

По материалам дела, будучи командиром Сабир Каюмов с использованием своего служебного положения путем обмана и злоупотребления доверием совершил хищение чужого имущества в крупном размере.

- В соответствии с приговором суда полковник Каюмов признан виновным в совершении преступления, предусмотренного пунктами 1,2 части 3 статьи 190 УК РК. Суд решил ограничить подсудимому свободу сроком на пять лет с конфискацией имущества и лишить права занимать государственные должности пожизненно. Также Каюмов лишен воинского звания, - говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Приговор не вступил в законную силу.


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