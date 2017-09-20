В Актау бывший командир войсковой части №25744 получил пять лет ограничения свободы за мошенничество

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В военном суде Актауского гарнизона оглашен приговор по уголовному делу в отношении полковника Сабира Каюмова.



По материалам дела, будучи командиром Сабир Каюмов с использованием своего служебного положения путем обмана и злоупотребления доверием совершил хищение чужого имущества в крупном размере.



- В соответствии с приговором суда полковник Каюмов признан виновным в совершении преступления, предусмотренного пунктами 1,2 части 3 статьи 190 УК РК. Суд решил ограничить подсудимому свободу сроком на пять лет с конфискацией имущества и лишить права занимать государственные должности пожизненно. Также Каюмов лишен воинского звания, - говорится в сообщении пресс-службы ведомства.



Приговор не вступил в законную силу.