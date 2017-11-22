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ЛАДА.kz » Происшествия

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 14:07

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За неделю в Мангистау произошло пять пожаров

В одном из них огонь повредил автомобиль, сообщает Рукия Сычева, руководитель пресс-центра службы пожаротушения и аварийно-спасательных работ ДЧС Мангистауской области.

Фото из архива Lada.kz
В четверг, 16 ноября, в Жетыбае, примерно в 20:14, на улице Алиева загорелись две комнаты в трехкомнатной бане. Площадь горения составила шесть квадратных метров. Пострадавших нет. Причину и ущерб установит дежурный дознаватель.

В этот же вечер произошел пожар в Бейнеу. Примерно в 21:08 на улице Меңдіғұл во дворе дома №92 наполовину сгорел двигатель автомашины Toyota Camry 2004 года выпуска. Пострадавших нет. По предварительным данным, машина загорелась из-за короткого замыкания электропроводки.

В пятницу, 17 ноября, в 23:05 произошел пожар в селе Кызылсай. В одном из домов загорелись вещи в спальной комнате. Площадь горения составила 30 квадратных метров. Пострадавших нет. Причина и ущерб устанавливаются дежурным дознавателем.

Ночью 20 ноября произошел еще один пожар. Примерно в 00:15 в 17 микрорайоне Актау полностью сгорела одноэтажная баня. Площадь горения составила 25 квадратных метров. Обошлось без пострадавших. Причина еще не установлена.

В эту же ночь, примерно в 02:30, в селе Боранкол произошло горение одной комнаты в здании, принадлежащем «АО Қазақстан Темiр Жолы». Площадь горения составила 48 квадратных метров. Пострадавших нет. Причина и ущерб выясняются.

По сообщению службы пожаротушения и аварийно-спасательных работ ДЧС Мангистауской области, за прошедшую неделю, с 13 по 19 ноября, подразделения ведомства выезжали по тревоге 17 раз, в том числе пять раз на пожары и восемь раз на случаи горения.

- Для оперативного реагирования на жалобы и предложения населения по вопросам обеспечения пожарной безопасности, получения информации о деятельности службы пожаротушения у нас работает телефон доверия: 43-55-06, - отметила Рукия Сычева, руководитель пресс-службы ведомства.


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