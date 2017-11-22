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ЛАДА.kz » Происшествия

Тимур Ниталиев

Опубликовано: Сегодня, 14:19

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Видео последствий аварии на трассе Актау-Жанаозен появилось в сети

Авария, как комментирует очевидец, произошла сегодня, 22 ноября, на трассе Актау-Жанаозен.

Скриншот видео
На видео очевидец показывает разбитый автомобиль Toyota Camry. По неподтвержденной информации, автомобиль угнали из Жанаозена.

Другие подробности будут опубликованы после получения официального комментария ДВД Мангистауской области.



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