В Актау солдат срочной службы впал в кому

- В части говорят, что они - одногодки, но я сам его не видел. Еще говорят, что он не смог его силой взять, руками, поэтому табуретку взял, и вот все так и получилось. Я буду писать заявление. Я только Бога прошу, чтоб помог, чтоб мой сын был жив и здоров. Я хочу, чтоб его врачи высшей категории смотрели и помогли поставить на ноги. А того, кто это сделал - судили, как положено, по закону, - говорит Бактыбек Аширов.

В Мангистаускую областную больницу 18-летнего Даулета Аширова доставили 20 ноября. Врачи до сих пор оценивают состояние солдата как тяжелое. Основные повреждения у солдата были, по словам заместителя директора Мангистауской областной больницы Аймета Мухаметова, в области головы.- Пациент поступил в тяжелом состоянии, уровень сознания - кома, обусловленная черепно-мозговой травмой и ушибами головного мозга. На данный момент состояние относительно стабильное, но остается тяжелым. Пока нет восстановления сознания, поэтому прогнозировать в данной ситуации практически невозможно. Будем дальше работать, - сказал Аймет Мухаметов.В военную часть 25744 Даулет Аширов был призван весной этого года. Молодой человек, по словам родителей, мечтал продолжить военную карьеру.- Он звонил, говорил, хорошо все, не беспокойтесь. А 20 ноября командир роты позвонил и сказал, что мой сын в реанимации. Я сразу прилетел сюда в Актау. Он сам хотел служить. Диплом - все оставил, служить пошел. Говорил: Я служу, вас буду кормить, военным буду по контракту, - рассказал Бактыбек Аширов.По словам отца, солдата табуреткой ударил сослуживец. Из-за чего произошел конфликт, близкие морского пехотинца не знают.В военной части 25744 комментировать ситуацию отказались. В главном управлении военной полиции вооруженных сил РК сообщили, что дело находится на особом контроле.- В настоящее время проводится расследование, обстоятельства дела выясняются, ход расследования находится на контроле министра обороны и главного военного прокурора, - сообщил Бауыржан Балыкбаев, заместитель начальника главного управления военной полиции вооруженных сил РК.