В Актау солдат срочной службы впал в кому

- Пациент поступил в тяжелом состоянии, уровень сознания - кома, обусловленная черепно-мозговой травмой и ушибами головного мозга. На данный момент состояние относительно стабильное, но остается тяжелым. Пока нет восстановления сознания, поэтому прогнозировать в данной ситуации практически невозможно. Будем дальше работать, - сказал Аймет Мухаметов.
В военную часть 25744 Даулет Аширов был призван весной этого года. Молодой человек, по словам родителей, мечтал продолжить военную карьеру.
- Он звонил, говорил, хорошо все, не беспокойтесь. А 20 ноября командир роты позвонил и сказал, что мой сын в реанимации. Я сразу прилетел сюда в Актау. Он сам хотел служить. Диплом - все оставил, служить пошел. Говорил: Я служу, вас буду кормить, военным буду по контракту, - рассказал Бактыбек Аширов.
По словам отца, солдата табуреткой ударил сослуживец. Из-за чего произошел конфликт, близкие морского пехотинца не знают.
В военной части 25744 комментировать ситуацию отказались. В главном управлении военной полиции вооруженных сил РК сообщили, что дело находится на особом контроле.
- В настоящее время проводится расследование, обстоятельства дела выясняются, ход расследования находится на контроле министра обороны и главного военного прокурора, - сообщил Бауыржан Балыкбаев, заместитель начальника главного управления военной полиции вооруженных сил РК.
Фото автора и из архива родных солдата