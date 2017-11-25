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ЛАДА.kz » Происшествия

Станислава Куцай

Опубликовано: Сегодня, 11:27

Просмотров: 1253

В Актау солдат срочной службы впал в кому

Даулет Аширов, который проходил службу в военной части 25744 Актауского гарнизона, находится в коме. По словам Бактыбека Аширова, отца морского пехотинца, сына ударили табуреткой по голове.

Даулет Аширов
В Мангистаускую областную больницу 18-летнего Даулета Аширова доставили 20 ноября. Врачи до сих пор оценивают состояние солдата как тяжелое. Основные повреждения у солдата были, по словам заместителя директора Мангистауской областной больницы Аймета Мухаметова, в области головы.

- Пациент поступил в тяжелом состоянии, уровень сознания - кома, обусловленная черепно-мозговой травмой и ушибами головного мозга. На данный момент состояние относительно стабильное, но остается тяжелым. Пока нет восстановления сознания, поэтому прогнозировать в данной ситуации практически невозможно. Будем дальше работать, - сказал Аймет Мухаметов.



В Актау солдат срочной службы впал в кому


В военную часть 25744 Даулет Аширов был призван весной этого года. Молодой человек, по словам родителей, мечтал продолжить военную карьеру.

- Он звонил, говорил, хорошо все, не беспокойтесь. А 20 ноября командир роты позвонил и сказал, что мой сын в реанимации. Я сразу прилетел сюда в Актау. Он сам хотел служить. Диплом - все оставил, служить пошел. Говорил: Я служу, вас буду кормить, военным буду по контракту, - рассказал Бактыбек Аширов.



По словам отца, солдата табуреткой ударил сослуживец. Из-за чего произошел конфликт, близкие морского пехотинца не знают.

В Актау солдат срочной службы впал в кому

- В части говорят, что они - одногодки, но я сам его не видел. Еще говорят, что он не смог его силой взять, руками, поэтому табуретку взял, и вот все так и получилось. Я буду писать заявление. Я только Бога прошу, чтоб помог, чтоб мой сын был жив и здоров. Я хочу, чтоб его врачи высшей категории смотрели и помогли поставить на ноги. А того, кто это сделал - судили, как положено, по закону, - говорит Бактыбек Аширов.


В военной части 25744 комментировать ситуацию отказались. В главном управлении военной полиции вооруженных сил РК сообщили, что дело находится на особом контроле.

- В настоящее время проводится расследование, обстоятельства дела выясняются, ход расследования находится на контроле министра обороны и главного военного прокурора, - сообщил Бауыржан Балыкбаев, заместитель начальника главного управления военной полиции вооруженных сил РК.



Фото автора и из архива родных солдата


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Комментарии ( 6 )

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-1
  • Юрий Спассков
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  • G-F
  • mr12
 Quwanysh Atshybaiuly (Посетители) Сегодня, 13:40
Живуздесь
Не драматизируйте. Сейчас не времена СССР. Сейчас, в обязанности военкомата входит только мед.осмотр и все. Вы понимаете? Их задача, это провести медицинский осмотр вашего ребенка и все. А вот, то что призывник пойдет или не пойдет в армию, это зависит от покупателей, которые забирают призывников. Вот зачем покупателю призывник, если призывник отвечает на вопросы не уверенно и мямля? Да, призывник здоров. Но, если призывник не хочет идти в армию, его никто не заберет. Потому что покупателю не нужен призывник, который слиняет от притяги когда время настанет. А если, призывник не примет присягу, то плохо ( это еще мягко сказано) будет покупателю.
Сейчас, в армию идут не из-за того чтоб защищать родину, а чтоб после армий устроится в полицию и честным трудом зарабатывать на хлеб (сарказм) ...
 
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G-F (Посетители) Сегодня, 13:33
Я только Бога прошу, чтоб помог,
Бога должен просить табуретобоец,иначе срок.
 
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  • Quwanysh Atshybaiuly
 mr12 (Посетители) Сегодня, 13:25
Похоже, Даулет пользуясь физическим превосходством, сам гнобил сослуживца.
Тот от безысходства и огулял обидчика табуретом, не расчитав малость.

Подобные инциденты в вооруженных силах происходили во все времена и не зависимо от политического устройства общества.
 
-1
  • Quwanysh Atshybaiuly
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живуздесь (Посетители) Сегодня, 13:11
В казармах надо камеры и строго спрашивать с командиров всех уровней за конфликты. Слова сослуживца, что нападавший не мог силой взять, могут означать и что конфликт мог быть обоюдным.
В любом случае желаю вылечится и восстановится.
Когда это уже кончится? Как в армию детей отправлять?

Главно, не успеет 18 исполниться, как беготня начинаеца, окольными и прямыми путями выяснять дома ли ребенок. Ну у вас же в личных делах все написана, неужели эти дети будут первого-третьего сентября дома сидеть, когда учебный год начался? А безопасность не гарантируется? Эт я своего ребенка пестовала стока лет, образование старалась обеспечить, чтоб завтра какой-нибудь негодяй нервы и здоровье портил ему?
Вообще, руководство военное могло бы уже продумать этот момент, и выпускников высших учебных заведений, по крайней мере настоящих специалистов, в отдельных подразделениях содержать.
 
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Бендэр (Посетители) Сегодня, 11:55
Не смотря на короткий срок службы в армии, дедовщина процветает ВС,РК.. prey

Продолжаем дело О.Бендэра,ударим по бюрократам и барыгам..
 
 

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