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ЛАДА.kz » Происшествия

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 10:25

Просмотров: 162

Избитый в Актау солдат-срочник вышел из комы

В Актау морской пехотинец Даулет Аширов, избитый сослуживцем, пришел в себя после операции. Он переведен из реанимации в обычную палату.

Даулет Аширов
Солдат поступил в больницу в тяжелом состоянии.

- Он был в коме. Была произведена экстренная операция по удалению эпидуральной гематомы головного мозга. При поступлении у пациента диагностировали черепно-мозговую травму, острые эпидуральные гематомы головного полушария, тяжелый шок головного мозга, кровоизлияние. После интенсивной терапии переведен из реанимации в обычную палату. Состояние пациента тяжелое, но стабильное, дыхание через трахеотомическую трубку. Пришел в сознание, - рассказал Рахат Беков, врач-нейрохирург Мангистауской областной больницы.

Со слов матери солдата, благодаря установленным в казарме видеокамерам, сотрудникам военной полиции удалось вычислить обидчика.

- Состояние ребенка пока хорошее, потихоньку выходит из комы. На вопросы он отвечает, моргая или сжимая руку. Если состояние улучшится, то через неделю моего сына перевезут самолетом в военный госпиталь в Алматы. Следствие ведется. Для нас главное, чтобы был наказан тот, кто наносил моему сыну удары табуреткой. Мы надеемся на справедливость следствия. Если здесь я ничего не добьюсь, то буду обращаться в генеральную прокуратуру. Так я не оставлю. Он должен быть наказан, - сказала Жанна Айтакунова, мать солдата срочной службы Даулета Аширова.

Напомним, Даулет Аширов, который проходил службу в военной части 25744 актауского гарнизона, 20 ноября поступил в больницу. По словам отца, солдата табуреткой ударил сослуживец. Из-за чего произошел конфликт, близкие морского пехотинца не знают. 

В военную часть 25744 Даулет Аширов был призван весной этого года. Молодой человек, по словам родителей, мечтал продолжить военную карьеру.


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Комментарии ( 1 )

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Шым-Актау (Посетители) Сегодня, 10:32
Хорошая новость. Надеюсь другого участника драки посадят.
 
 

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