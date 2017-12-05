В селе Баскудык сгорел автомобиль

Автомобиль Geely загорелся 5 декабря в 00:16 на автодороге у ресторана «Нурай» в селе Баскудык. Машина сгорела полностью.- Ликвидировать пожар удалось в 00:45. Жертв нет. Причины возгорания выясняются, - сообщили в пресс-службе ДЧС Мангистау.