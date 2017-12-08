Ранее лишенного прав жителя Бейнеу оштрафовали за езду в пьяном виде



1. Управление транспортным средством лицом, лишенным права управления транспортными средствами, находящимся в состоянии алкогольного, наркотического и (или) токсикоманического опьянения, либо передача такому лицу управления транспортным средством, а равно допуск такого лица к управлению транспортным средством, совершенный должностным лицом или собственником либо владельцем транспортного средства, - наказываются штрафом в размере до 500 месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 300 часов, либо арестом на срок до 90 суток, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком на три года.



2. Те же деяния, повлекшие по неосторожности причинение средней тяжести вреда здоровью человека, - наказываются штрафом в размере до 1000 месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо ограничением свободы на срок до двух лет, либо лишением свободы на тот же срок, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком на пять лет.



3. Деяния, предусмотренные частью первой настоящей статьи, повлекшие по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека, - наказываются штрафом в размере до 3000 месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо ограничением свободы на срок до пяти лет, либо лишением свободы на тот же срок, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком на шесть лет.



4. Деяния, предусмотренные частью первой настоящей статьи, повлекшие по неосторожности смерть человека, - наказываются лишением свободы на срок от пяти до семи лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком на семь лет.



5. Деяния, предусмотренные частью первой настоящей статьи, повлекшие по неосторожности смерть двух или более лиц, - наказываются лишением свободы на срок от семи до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком на десять лет.

Житель Бейнеу, ранее лишённый водительских прав, как сообщили в суде, 20 ноября управлял автомобилем Opel Vectra в состоянии алкогольного опьянения.- Подсудимый совершил уголовный проступок, предусмотренный частью 1 статьи 346 УК РК. Его приговорили к штрафу 30 МРП (68 070 тенге) с лишением права управлять транспортным средством сроком на три года, - сообщила пресс-служба суда.Приговор не вступил в законную силу.