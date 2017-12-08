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ЛАДА.kz » Происшествия

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 10:03

Просмотров: 291

Ранее лишенного прав жителя Бейнеу оштрафовали за езду в пьяном виде

Дело в отношении водителя рассмотрели в Бейнеуском районном суде.

Фото с сайта qqdps.ru
Житель Бейнеу, ранее лишённый водительских прав, как сообщили в суде, 20 ноября управлял автомобилем Opel Vectra в состоянии алкогольного опьянения.

- Подсудимый совершил уголовный проступок, предусмотренный частью 1 статьи 346 УК РК. Его приговорили к штрафу 30 МРП (68 070 тенге) с лишением права управлять транспортным средством сроком на три года, - сообщила пресс-служба суда.

Приговор не вступил в законную силу.

Статья 346 УК РК. Управление транспортным средством лицом, лишенным права управления транспортными средствами, находящимся в состоянии алкогольного, наркотического и (или) токсикоманического опьянения, а равно передача управления транспортным средством такому лицу или допуск к управлению транспортным средством такого лица:

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Комментарии ( 2 )

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Имярек (Посетители) Сегодня, 11:38
Пороть таких нелюдей... И лишать управлением
ТС пожизненно! Ему арбу доверять нельзя!

Жизнь всегда достаточно плоха, что бы желание жить лучше никогда не покидало человечество. Сенека
 
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сембай (Посетители) Сегодня, 11:05
"Его приговорили к штрафу 30 МРП (68 070 тенге) с лишением права управлять транспортным средством сроком на три года, - сообщила пресс-служба суда. "
Штраф понятен, а как это лишают человека правом управлять ТС, до этого лишенного этих же прав.
 
 

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