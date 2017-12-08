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ЛАДА.kz » Происшествия

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 16:41

Просмотров: 16

В ЦОНе Актау умер посетитель

Несчастный случай произошел в ЦОНе Актау 6 декабря. Житель Актау потерял сознание и умер. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Фото из архива "Лады"
Житель Актау 6 декабря при входе в Центр обслуживания населения Актау потерял сознание и позже скончался.

- Работники скорой помощи, прибывшие через четыре минуты после вызова сотрудниками ЦОНа, полчаса пытались реанимировать 69-летнего гражданина. Однако спасти его не удалось. Посетитель пришел в Центр обслуживания населения вместе с дочерью. По ее словам, отец имел проблемы со здоровьем и несколько лет назад перенес операцию на сердце, - рассказали в пресс-службе центра.

Государственная корпорация «Правительство для граждан» приносит искренние соболезнования родным и близким умершего.

Напомним, что в 2015 году в автомобильном ЦОНе Актау умер посетитель. У мужчины произошел сердечный приступ.


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