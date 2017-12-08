В ЦОНе Актау умер посетитель

- Работники скорой помощи, прибывшие через четыре минуты после вызова сотрудниками ЦОНа, полчаса пытались реанимировать 69-летнего гражданина. Однако спасти его не удалось. Посетитель пришел в Центр обслуживания населения вместе с дочерью. По ее словам, отец имел проблемы со здоровьем и несколько лет назад перенес операцию на сердце, - рассказали в пресс-службе центра.
Государственная корпорация «Правительство для граждан» приносит искренние соболезнования родным и близким умершего.
Напомним, что в 2015 году в автомобильном ЦОНе Актау умер посетитель. У мужчины произошел сердечный приступ.