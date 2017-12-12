Бывший директор школы №24 Актау вымогала взятку у заведующей столовой

Гульзира Наурызбаева, бывший директор школы №24, признана виновной по части 1 статьи 366 Уголовного Кодекса Республики Казахстан (Получение взятки). Ее приговорили к штрафу в пять миллионов тенге с конфискацией имущества и пожизненно лишили права работать в государственных органах.- На сегодняшний день зафиксирован один факт получения взятки директором в размере 100 тысяч тенге от заведующей школьной столовой. В ходе судебного следствия доказано, что сотрудники столовой готовили еду для семейных мероприятий подсудимой и комиссии. Потерпевшая заявила, что с апреля 2016 года с неё требовали по 100 тысяч тенге ежемесячно за возможность работать в столовой. Предприниматель заявила, что ранее она об этом заявляла в соответствующие органы, но следователь и оперативные работники заставили ее скрыть эти факты. Суд вынес пять частных постановлений для проверки этих фактов. Если эти факты подтвердятся, к уголовной ответственности привлекут сотрудников департамента по противодействию коррупции, начиная от следователя и оперативных работников до тех лиц, которые имеют непосредственное отношение к данным правонарушениям, - отметил Малик Кенжалиев, председатель Актауского городского суда.Материалы, собранные в ходе судебного следствия, по словам Малика Кенжалиева, направлены прокурору для принятия процессуального решения в отношении данных сотрудников.- Согласно части 1 статьи 340 УПК РК, судья не может выйти за рамки обвинения, в связи с чем в рамках обвинения, которое на сегодня органы следствия и прокуратура представили суду, мы приняли решение. А факты, выявленные в ходе судебного следствия, дополнительно изучены и по ним будут приняты меры отдельно, - отметил Малик Кенжалиев.