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ЛАДА.kz » Происшествия

Станислава Куцай

Опубликовано: Сегодня, 15:53

Просмотров: 2485

Бывший директор школы №24 Актау вымогала взятку у заведующей столовой

Актауский городской суд оштрафовал экс-руководителя учебного заведения на пять миллионов тенге. Суд установил, что бывший директор требовала 100 тысяч тенге за продление договора с заведующей столовой. Предприниматель утверждает, что ее заставляли готовить обеды семье бывшего руководителя школы и угощать проверяющие комиссии.

Малик Кенжалиев
Гульзира Наурызбаева, бывший директор школы №24, признана виновной по части 1 статьи 366 Уголовного Кодекса Республики Казахстан (Получение взятки). Ее приговорили к штрафу в пять миллионов тенге с конфискацией имущества и пожизненно лишили права работать в государственных органах.

- На сегодняшний день зафиксирован один факт получения взятки директором в размере 100 тысяч тенге от заведующей школьной столовой. В ходе судебного следствия доказано, что сотрудники столовой готовили еду для семейных мероприятий подсудимой и комиссии. Потерпевшая заявила, что с апреля 2016 года с неё требовали по 100 тысяч тенге ежемесячно за возможность работать в столовой. Предприниматель заявила, что ранее она об этом заявляла в соответствующие органы, но следователь и оперативные работники заставили ее скрыть эти факты. Суд вынес пять частных постановлений для проверки этих фактов. Если эти факты подтвердятся, к уголовной ответственности привлекут сотрудников департамента по противодействию коррупции, начиная от следователя и оперативных работников до тех лиц, которые имеют непосредственное отношение к данным правонарушениям, - отметил Малик Кенжалиев, председатель Актауского городского суда.

Материалы, собранные в ходе судебного следствия, по словам Малика Кенжалиева, направлены прокурору для принятия процессуального решения в отношении данных сотрудников.

- Согласно части 1 статьи 340 УПК РК, судья не может выйти за рамки обвинения, в связи с чем в рамках обвинения, которое на сегодня органы следствия и прокуратура представили суду, мы приняли решение. А факты, выявленные в ходе судебного следствия, дополнительно изучены и по ним будут приняты меры отдельно, - отметил Малик Кенжалиев.

Фото и видео Рашида Исмагилова



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Комментарии ( 3 )

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tag_92 (Посетители) Сегодня, 17:49
Цитата: Feniks
А может, Малик Кенжалиев, председатель Актауского городского суда--- Герой нашего времени?
Ничего не боится. Всю цепочку разложил, аж до департамента по противодействию коррупции. Уважаю, Малик, я вас.
Но хочу предостеречь. Малик! Не играйте с огнем!

Видать недавной судебной реформы боится. Что там главный судья говорил???..уволит всех судьей!?

Жарко очень...может шапку снять!?
 
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  • kk13
 Feniks (Посетители) Сегодня, 16:49
А может, Малик Кенжалиев, председатель Актауского городского суда--- Герой нашего времени?
Ничего не боится. Всю цепочку разложил, аж до департамента по противодействию коррупции. Уважаю, Малик, я вас.
Но хочу предостеречь. Малик! Не играйте с огнем!
 
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mer (Посетители) Сегодня, 16:00
Зачем штрафовать,или год тюрьмы,или пользу государству по чистке улиц от грязи на такой же срок.
 
 

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