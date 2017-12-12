В Жанаозене в многоэтажном доме упала несущая стена и пол в квартире провалился в подвал

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Инцидент произошел 11 декабря в Жанаозене, в 8 доме 3 микрорайона. Хозяйка квартиры рассказала о происшествии.- Около 23:20 мне позвонили и сказали, что в квартире идет вода. Я думала, что, как обычно, случился порыв, такое уже бывало, а когда мы пришли домой, то были шокированы, когда увидели, что несущие стены упали в подвал. В этот момент в моей квартире проживала женщина с пятью детьми, и хорошо, что она по счастливой случайности в этот момент ушла в гости и никого не было дома, - рассказала Елена Башарова, хозяйка квартиры.Работы по очистке завала и восстановлению стен сегодня, 12 декабря, начал КСК. Жильцам пообещали восстановить стены в их квартире, но они боятся, что обвал может произойти теперь уже у соседей.- У нас пол был нормальный, но в подвале прогнили стены из-за сырости. Дом 1976 года, старый. КСК сейчас восстанавливает стены, ставят опору, но нет гарантии, что другие этажи не упадут, потому что уже видно, что стены на соседних этажах могут не выдержать. Мы боимся теперь, что другие стены тоже обваляться и кого-нибудь просто убьет, ведь случится это может в любой момент, - рассказала Елена Башарова.Жильцы говорят, что просили местные власти, чтобы их дом признали аварийным. Но этого сделано не было.