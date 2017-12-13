В Жанаозене наряд национальной гвардии с помощью служебной собаки задержал парня с пистолетом

- При наружном досмотре в присутствии понятых гражданин Н. вытащил из кармана пистолет, выбросил в сторону и попытался скрыться. В это время специалист–кинолог дал команду собаке, которая догнала нарушителя порядка. Задержанный и оружие переданы сотрудникам полиции для дальнейшего разбирательства, - сообщили в пресс-службе РгК «Батыс».
Позднее выяснилось, что газовый пистолет (марки RECS MOD PK800, калибр 8 мм) не зарегистрирован и не принадлежал задержанному. По данному факту началось расследование.
За проявленную бдительность, умелые действия при несении боевой службы по охране общественного порядка войсковой наряд поощрен правами командира части.
Фото пресс-службы РгК «Батыс»