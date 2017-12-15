В Актау задержали подозреваемых в убийстве мужчины в 8 микрорайоне

1. Хулиганство, то есть особо дерзкое нарушение общественного порядка, выражающее явное неуважение к обществу, сопровождающееся применением насилия к гражданам либо угрозой его применения, а равно уничтожением или повреждением чужого имущества, либо совершением непристойных действий, отличающихся исключительным цинизмом наказывается штрафом в размере до 2000 месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо ограничением свободы на срок до двух лет, либо лишением свободы на тот же срок.



2. То же деяние, если оно:



1) совершено группой лиц, группой лиц по предварительному сговору;

2) связано с сопротивлением представителю власти либо иному лицу, исполняющему обязанности по охране общественного порядка или пресекающему нарушение общественного порядка;

3) совершено неоднократно;

4) совершено на борту воздушного, речного, морского судна, железнодорожного транспорта, - наказывается штрафом в размере до 5000 месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо ограничением свободы на срок до пяти лет, либо лишением свободы на тот же срок.



3. Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи, совершенные:



1) преступной группой;

2) с применением или попыткой применения огнестрельного, газового оружия, ножей, кастетов и иного холодного оружия либо других предметов, специально приспособленных для причинения вреда здоровью, - наказываются ограничением свободы на срок от трех до семи лет либо лишением свободы на тот же срок.

1. Убийство, то есть противоправное умышленное причинение смерти другому человеку, - наказывается лишением свободы на срок от восьми до 15 лет.



2. Убийство:



1) двух или более лиц;

2) лица или его близких в связи с осуществлением данным лицом служебной деятельности либо выполнением профессионального или общественного долга;

3) лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии, а равно сопряженное с похищением человека либо захватом заложника;

4) женщины, заведомо для виновного находящейся в состоянии беременности;

5) совершенное с особой жестокостью;

6) совершенное способом, опасным для жизни других людей;

7) совершенное группой лиц, группой лиц по предварительному сговору;

8) из корыстных побуждений, а равно по найму либо сопряженное с разбоем или вымогательством;

9) из хулиганских побуждений;

10) совершенное с целью скрыть другое преступление или облегчить его совершение, а равно сопряженное с изнасилованием или насильственными действиями сексуального характера;

11) по мотиву социальной, национальной, расовой, религиозной ненависти или вражды либо кровной мести;

12) совершенное с целью использования органов или тканей потерпевшего;

13) совершенное неоднократно;

14) заведомо несовершеннолетнего лица;

15) совершенное преступной группой, а равно в условиях чрезвычайной ситуации или в ходе массовых беспорядков, -

наказывается лишением свободы на срок от пятнадцати до двадцати лет либо пожизненным лишением свободы, с конфискацией имущества или без таковой.

В убийстве, как сообщил достоверный источник, подозревают шестерых мужчин. Инцидент произошел 9 декабря в 8 микрорайоне Актау.В отношении задержанных ведется досудебное расследование по части 2 статьи 99, по части 3 статьи 293 УК РК.- Досудебное расследование ведется по части 2 статьи 99 УК РК (Убийство) и части 3 статьи 293 УК РК (Хулиганство). Сотрудники полиции задержали подозреваемых по горячим следам, - сообщили в пресс-службе ДВД Мангистау.