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ЛАДА.kz » Происшествия

Тимур Ниталиев

Опубликовано: Сегодня, 13:32

Просмотров: 2099

В пригороде Актау автомобиль сбил лошадь

ДТП произошло на дороге перед актауским машиностроительным заводом. По словам очевидцев, водитель автомобиля, который сбил лошадь, цел.

Кадр из видео
Инцидент произошёл в 08:02 сегодня, 20 декабря.

- Я ехала на работу мимо актауского машиностроительного завода. На дороге, недалеко от него, на проезжую часть выскочила лошадь и её сбила машина. На кадрах видно, как она подлетает вверх и падает обратно на автомобиль. Это было в 8 утра, поэтому ещё темно. Выскочила она, грубо говоря, из ниоткуда. Я тут же остановилась и побежала к шофёру помочь. Что удивительно, на нём не было ни царапинки, хотя он был в состоянии шока. Машина сильно пострадала. После уже подъехали сотрудники полиции, - рассказала Алёна Куксова, очевидец происшествия.

Официальный комментарий ДВД Мангистау будет предоставлен позже.



Видео Алёны Куксовой


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Комментарии ( 13 )

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  • Ingul
 37090 (Посетители) Сегодня, 16:54
Даже комментировать уже не хочется. Ничего не меняется. Нет управы на хозяев бродячих домашних животных.
А то еще автомобилиста сделают виновным как давеча при ДТП на аэропортовской автодороге.
 
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  • Cyclop
  • Имярек
 Lesnik (Посетители) Сегодня, 16:47
Просто пускайте бродячий скот на колбасу. Рабочее название- колбаса "Бродяга". Если скот бродячий, значит, ничей. Собак же бродячих отстреливаете. Вот и флаг вам в руки.
 
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Taidan (Посетители) Сегодня, 16:40
Quwanysh Atshybaiuly, АМЗ это бывший ПМК.
 
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  • ЁмоЁ
  • Mona
  • 37090
  • Lesnik
  • Ingul
 Зуд (Посетители) Сегодня, 16:36
Как надоели эти лошади и верблюды на трассе. Привлекайте к ответственности владельцев, изымайте бродячий скот и в стойло, штраф пусть платят. Человеческая жизнь важнее. А еще лошади каждую ночь по новой объездной дороге в аэропорт на кольцевом перекрестке, сбоку грин парка, жрут и топчат газон. Властям на заметку
 
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saktau (Посетители) Сегодня, 16:28
Cyclop,
Есть знак осторожно домашние животные
 
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  • imho_tep
  • zhanino
  • Lesnik
  • 37090
  • кукла
 Cyclop (Посетители) Сегодня, 15:56
Когда уже начнут привлекать к ответсвенности владельцов бродячего скота? Ведь как получается, попробуй укради эту лошадь, тебя сразу найдут и будешь нести уголовную ответственность за кражу этого довольно таки дорого имущества.
А если произошло ДТП с недайбох смертельным исходом с этой же лошадью. Хрен найдешь хозяина. А если найдешь, то не привлекешь к ответственности, ибо нет четкой статьи в законе РК.
Есть статья 615. КоАП РК. Нарушение правил движения пешеходами и иными участниками дорожного движения.. Но и то, в примечаниях четко указаны к кому применяется эта статья, и законодатель владельцев безнадзорных домашних животных в качестве иных участников дорожного движения не предусмотрел, что является несовершенством закона.
Да, можно взыскать в принципе ущерб с хозяина, как это было в 2016 года в Костанайской области, где жителя с.Кунай Турсумбаева А. являющемуся владельцем коровы, которая стала причиной ДТП, обязали выплатить пострадавшей стороне миллион тенге.
Но надо такие поправки внести в кодекс, где владелец домашнего безнадзорного животного, но при этом не являющееся лицом, управляющим гужевой повозкой или погонщиком, должен отвечать за свои виновные действия в гражданском порядке.

Красив. Умен. Слегка сутул. Набит мировоззрением. В себя вчера я заглянул, и вышел с омерзением...
 
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Lesnik (Посетители) Сегодня, 15:33
Что удивительно, на нём не было ни царапинки, хотя он был в состоянии шока. Машина сильно пострадала.

А лошадка как? Теперь всю жизнь, наверно, хромать будет..
 
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  • 37090
 mer (Посетители) Сегодня, 15:20
Проблема которую могут решить,причём быстро,дали бы указание приказание полиции,ест-но за премию,они бы быстро всех животяр повылавливали,там же капусты немеренно.
 
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  • Trykster
 Lesnik (Посетители) Сегодня, 15:06
Цитата: Trykster
Пора уже спрашивать с хозяев бродячего скота.

А если сам хозяин тоже бродячий? Где его найдешь? draznilka
 
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  • Имярек
  • Lesnik
 Trykster (Посетители) Сегодня, 14:58
Цитата: Quwanysh Atshybaiuly
У нас есть машиностроительный завод?

В Актау он есть был и надеюсь будет.

Несказанно повезло водителю остался цел и невредим. Пора уже спрашивать с хозяев бродячего скота.
 
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