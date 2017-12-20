В пригороде Актау автомобиль сбил лошадь

Инцидент произошёл в 08:02 сегодня, 20 декабря.- Я ехала на работу мимо актауского машиностроительного завода. На дороге, недалеко от него, на проезжую часть выскочила лошадь и её сбила машина. На кадрах видно, как она подлетает вверх и падает обратно на автомобиль. Это было в 8 утра, поэтому ещё темно. Выскочила она, грубо говоря, из ниоткуда. Я тут же остановилась и побежала к шофёру помочь. Что удивительно, на нём не было ни царапинки, хотя он был в состоянии шока. Машина сильно пострадала. После уже подъехали сотрудники полиции, - рассказала Алёна Куксова, очевидец происшествия.Официальный комментарий ДВД Мангистау будет предоставлен позже.