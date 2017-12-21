«Лада» в формате .pdf
 
Четверг, 21 Декабря
+2...+3
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 335.68 KZT
  • €1 = 397.38 KZT
  • 1 RUB = 5.72 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Происшествия

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 12:39

Просмотров: 0

В Актау кроссовер столкнулся с пассажирским автобусом

Причиной ДТП, как считают очевидцы, мог стать гололед, образовавшийся после прорыва трубопровода. В аварии никто не пострадал.

Фото очевидцев
Дорожный инцидент произошел сегодня, 21 декабря, примерно в 10:30 на автодороге между 6 и 6А микрорайонами. Участниками аварии стали кроссовер Honda MR-V и пассажирский автобус ПАЗ, курсирующий по маршруту №2.

В Актау кроссовер столкнулся с пассажирским автобусом


Автомобиль, как рассказали очевидцы, ехал за автобусом и не успел затормозить.

В Актау кроссовер столкнулся с пассажирским автобусом


- С утра была минусовая температура и по всей улице была легкая гололедица, - рассказал один из очевидцев произошедшего.


На данном участке, как сообщили в ГКП «Каспий жылу, су арнасы», в ночь с 20 на 21 декабря прорвало трубопровод.

Lada.kz ожидает официальный ответ от пресс-службы ДВД Мангистауской области.

Фото автора


Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.
 



Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии
  • сортируем комментарии:
  • лучшие |
  • По дате: возрастание | По дате на убывание
 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление

Блог редакции
Все записи

Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2017 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.
Адрес: г.Актау, 8 мкр., зд. 39А (бывш. зд. КВЦ. Вход с обратной стороны). Почтовый адрес: 130000, г.Актау, а/я 115. Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04, бесплатные объявления - 50-02-02, отдел цветной рекламы добавочный 106, отдел черно-белой рекламы добавочный 107.
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика