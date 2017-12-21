В Актау кроссовер столкнулся с пассажирским автобусом

- С утра была минусовая температура и по всей улице была легкая гололедица, - рассказал один из очевидцев произошедшего.

Дорожный инцидент произошел сегодня, 21 декабря, примерно в 10:30 на автодороге между 6 и 6А микрорайонами. Участниками аварии стали кроссовер Honda MR-V и пассажирский автобус ПАЗ, курсирующий по маршруту №2.Автомобиль, как рассказали очевидцы, ехал за автобусом и не успел затормозить.На данном участке, как сообщили в ГКП «Каспий жылу, су арнасы», в ночь с 20 на 21 декабря прорвало трубопровод.Lada.kz ожидает официальный ответ от пресс-службы ДВД Мангистауской области.