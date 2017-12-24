В ДТП на трассе Актау - Шетпе погиб 54-летний водитель

ДТП произошло 22 декабря около поселка Шетпе. 54-летний водитель грузовика, по информации очевидцев, двигался из Актау в Краснодар. В салоне кроме него никого не было. По неустановленной причине, он выехал на полосу встречного движения и столкнулся с «КамАЗом».Как сообщили в Центре медицины катастроф, на место выехали врачи трассового медико-спасательного пункта «Мунайшы». В 13:23 врачи констатировали смерть водителя грузовика. Мужчина скончался в результате полученных травм.По данному дорожному происшествию работает дознаватель.