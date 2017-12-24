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ЛАДА.kz » Происшествия

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 14:51

Просмотров: 2483

В ДТП на трассе Актау - Шетпе погиб 54-летний водитель

Столкнулись грузовик и «КамАЗ».

Кадр видео
ДТП произошло 22 декабря около поселка Шетпе. 54-летний водитель грузовика, по информации очевидцев, двигался из Актау в Краснодар. В салоне кроме него никого не было. По неустановленной причине, он выехал на полосу встречного движения и столкнулся с «КамАЗом».

Как сообщили в Центре медицины катастроф, на место выехали врачи трассового медико-спасательного пункта «Мунайшы». В 13:23 врачи констатировали смерть водителя грузовика. Мужчина скончался в результате полученных травм.

По данному дорожному происшествию работает дознаватель.



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Комментарии ( 6 )

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37090 (Посетители) Сегодня, 18:32
Если камеру держит первый раз в жизни, не выкладываю в сеть, хотя бы!
 
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manwyk (Посетители) Сегодня, 18:20
Свидетели есть,что именно он выехал на встречную?

Еще не известно,что хуже,извращенный ум или извращенная чувственность.
 
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  • Trykster
  • Шым-Актау
  • KAZAKH-BOY
  • Patrol
 Lesnik (Посетители) Сегодня, 17:26
Будьте внимательны и адекватны на дороге! Желаю всем выжить! elka
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +3
  • НЕТ
  • kostya_aktau
  • RRR
 Valderrama (Посетители) Сегодня, 16:50
Автор, написал бы просто на трассе между Актау и Шетпе.
Откуда очевидцы могли знать, что погибший двигался в Краснодар? Где Актау и где Краснодар? Или там есть такой дорожный указатель?
 
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  • 02kz
  • kostya_aktau
 Кинст (Посетители) Сегодня, 15:09
Лада, это не Форд, а Мерседес Спринтер.
 
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  • kostya_aktau
  • 37090
 Quwanysh Atshybaiuly (Посетители) Сегодня, 15:08
Василий Кравчук
Согласен.
Соболезнования родным...
 
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  • Юрий Спассков
  • БСК22
  • kostya_aktau
  • 37090
 Василий Кравчук (Посетители) Сегодня, 15:01
Оператор от Бога )))
 
 

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