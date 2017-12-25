Женщина с ножевым ранением брюшной полости госпитализирована в Мангистаускую областную больницу

Мангистауская областная больница. Фото автора

Жительницу Актау 1977 года рождения в тяжелом состоянии доставили из 47 дома в 27 микрорайоне. В Мангистаускую областную больницу (МОБ) женщина поступила 25 декабря в 02:40 с колото-резаными ранениями передней брюшной стенки. Ее прооперировали.



- Проведена операция по ушитию поврежденных органов брюшной полости. Состояние пациентки стабильное, - прокомментировал хирург Еркебай Суинов.