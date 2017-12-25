Женщина с ножевым ранением брюшной полости госпитализирована в Мангистаускую областную больницу

- Проведена операция по ушитию поврежденных органов брюшной полости. Состояние пациентки стабильное, - прокомментировал хирург Еркебай Суинов.
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