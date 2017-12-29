В Актау по факту потасовки в супермаркете начали досудебное расследование

В Мангистауской областной больнице сообщили, что порезы у охранника, которого с места происшествия доставили каретой скорой помощи, оказались неглубокие.
- Пациенту оказана первая медицинская помощь. От дальнейшей госпитализации он отказался, - сообщил Аймет Мухамедов, заместитель директора Мангистауской областной больницы.
Напомним, сегодня, 29 декабря, трое молодых людей были задержаны в супермаркете. Один из них ранил охранника магазина. О нападении рассказал директор охранного агенства, сотрудники которого помогали полицейским задерживать подозреваемых.