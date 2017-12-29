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ЛАДА.kz » Происшествия

Станислава Куцай

Опубликовано: Сегодня, 17:01

Просмотров: 1125

В Актау по факту потасовки в супермаркете начали досудебное расследование

Инцидент в супермаркете, расположенном в 26 микрорайоне Актау, прокомментировали в ДВД Мангистауской области.

На месте происшествия. Фото автора
Досудебное расследование ведут по части 3 статьи 293 УК РК (Хулиганство)

В Мангистауской областной больнице сообщили, что порезы у охранника, которого с места происшествия доставили каретой скорой помощи, оказались неглубокие.

- Пациенту оказана первая медицинская помощь. От дальнейшей госпитализации он отказался, - сообщил Аймет Мухамедов, заместитель директора Мангистауской областной больницы.

Напомним, сегодня, 29 декабря, трое молодых людей были задержаны в супермаркете. Один из них ранил охранника магазина. О нападении рассказал директор охранного агенства, сотрудники которого помогали полицейским задерживать подозреваемых.


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Комментарии ( 3 )

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ROBIN (Посетители) Сегодня, 20:46
исполнения законов от нового начальника обл.двд выходит не ждать? Ну они пьяные были же типо, не убили же ни кого. Но есть одна поговорка что с пьяного спрос вдвойне.
 
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  • бася
 Trykster (Посетители) Сегодня, 19:04
Теперь не ограбление,а потасовка. Значит нашли общий язык. lol Поножовщины я так понимаю не было,просто потасовка.
 
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  • шевченко
 sergofan (Посетители) Сегодня, 18:36
Лично мое мнение-независимо от степени тяжести нанесенных ран и травм, сажать подобных уродов надо всерьез и надолго. Только неотвратимость наказания очистит наше общество от подобных..
 
 

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